本土個案持續增加 陳其邁：疫情高峰應還沒到

新冠肺炎本土個案增加，高市議會定期會是否休會，議會今天下午將邀各黨團協商。市長陳其邁則說，尊重議會決定；從國內每天幾乎都超過200個個案來看，疫情高峰期應還沒到。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，高市提升為準三級防疫準備，今天上午市議會照常召開定期會，但對於是否因應疫情暫停開會，議會下午將邀集各黨團協商。

陳其邁上午出席定期會，中場休息接受媒體聯訪表示，尊重議會決定；雙北疫情非常嚴峻，從每天幾乎都超過200個個案來看，雙北疫情應該會越來越嚴重，簡單來說就是高峰期還沒到。他說，目前其他縣市陸續出現零星個案，其他地區也出現社區感染傳播現象，因此希望能讓防疫人員有更多時間處理防疫工作。

陳其邁也宣布，市府從今天起每天都會固定召開防疫記者會說明防疫相關政策，包括針對學校或洽公、餐飲等，所以假如能夠有更多時間讓防疫人員處理，市府也會表達感謝。

另外，市府明天起也將在各主要辦公區設置戶外辦公區，採取相關防疫措施，這部分下午會再請行政暨國際處詳細對外說明。

針對高市仍有八大行業業者未依規定營業，陳其邁則說，由於在密閉空間內長時間接觸無法保持社交距離跟戴口罩，所以已經要求工務局徹底執行，只要業者違規營業就開罰，再繼續營業就立即勒令斷水斷電。