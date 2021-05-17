屏東防疫準三級警戒 端午龍舟賽連兩年停辦

疫情升溫，屏東縣府經審慎評估，決定停辦原訂於6月13、14日在東港溪畔的2021屏東端午龍舟競賽，去年屏東端午龍舟賽也因疫情停辦。

屏東縣府指出，逾30年歷史屏東縣端午龍舟競賽，是屏東縣政府每年委請東港鎮公所辦理的傳統民俗慶典，每年吸引超過1600選手參與，另競賽前的龍舟開光點睛儀式及端午祭江吸引民眾觀禮。

屏東縣府指出，新冠疫情蔓延，整體疫情是空前嚴峻，配合中央流行疫情指揮中心在日前宣布，室內超過100人以上；室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦。因此停辦今年屏東縣端午節龍舟競賽。

屏東縣政府呼籲民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，配合防疫措施，嚴守社區防線。