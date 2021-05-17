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岡山、阿蓮1萬3千戶停水 疑供水壓力大 自來水管爆裂
高雄岡山位於嘉峰路上一處自來水管，今天上午不明原因爆裂，造成13137戶用水受影響，範圍包括岡山，阿蓮等區域，岡山嘉興自來水公司岡山服務處獲報後，已派員到場搶修，預計從上午9時，停水至下午4時。
今天上午6時許，岡山區嘉峰路路上一處自來水管，不明原因爆裂，造成岡山嘉興里、大莊里、嘉峰里、華崗里、潭底里無水可用；水公司為加速搶修，暫時將加壓站停機，連帶影響阿蓮區暫時無水可用。
自來水公司岡山服務處指出，本次停水，影響範圍約有13137戶，初步研判，水管爆裂的原因，疑似近期減壓供水，導致供水量壓力變化，壓迫水管所致。
目前水公司人員已經到場搶修，預計停水時間為從上午9時，停水至下午4時。
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