快訊

新北市再爆：有市府員工確診

疫情拉警報 柯文哲透露確診數：今比昨更高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南市議會即日停開延到28日後 全市公祭也暫停

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市議會議長郭信良（中）在議會中宣布為了疫情定期會延後，右為市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影
台南市議會議長郭信良（中）在議會中宣布為了疫情定期會延後，右為市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影

台南市議原本目前正在進行定期大會，上午經政黨協商，決定為了防疫，即時起暫停開會，延到5月28日之後，再視疫情決定是否開議，這也是台南市議會第一次為了疫情延期。市長黃偉哲也在會中宣布，全市從即日起，停止喪葬的公祭儀式，避免傳染。

由於高雄、台中市議會都決定延期開會，台南市議會今天一早也馬上緊急召開政黨協商，黃偉哲9時半進入議會後，也與議長協商，表示一切尊重議會的決定。

本會期從上月16日起到6月24日，台南市政府秘書長方進呈表示，這次定期會當中比較重要的是一些中央的墊付款案，比較沒有急迫性，到時候如果因為延期而影響，可能會請求議會恢復大會之後先行審查，以免拖延太久。

議會今天本來是議員總質詢，輪到質詢的議員林志聰提出程序問題，表示目前疫情延燒，議會是否還要繼續開會，議長郭信良則宣布之前的協商結果，表示市政府目前要處理疫情的事情，又要應付議員的質詢，蠟燭兩頭燒，因此決定將延會到28日，之後再視疫情狀況決定。

郭信良同時要求衛生局，表示議員與政府官員經常要在民間穿梭，是疫情的高危險群，希望衛生局能夠協助進行篩檢，衛生局局長許以霖也表示沒有問題。

黃偉哲則表示，即日起殯儀館內的所有公祭都將停止，至於家祭的部分則由家屬自行決定。

台南市議會議長郭信良（中）在議會中宣布為了疫情定期會延後，右為市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影
台南市議會議長郭信良（中）在議會中宣布為了疫情定期會延後，右為市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影

疫情 衛生局 黃偉哲

延伸閱讀

北部南漂避難群眾多 黃偉哲：沒辦法不讓來 同舟一命

疫情急升 黃偉哲晚間宣布台南升準三級防疫警戒

會考／台南到考率超過99.44% 答案攜出試場小違規

黃偉哲視察國中會考考場 疫情嚴重呼籲家長不要陪考

相關新聞

搶救沙洲不停歇 南縣市合併迄今投入逾3.3億

台南市政府水利局搶救沙洲不停歇，自民國100年迄今已投入3.3億元，復育沙洲面積約93公頃，打造外海第一道防線，以保障沿...

疫情升溫 南檢：除急迫案件 5月28日前開庭取消

新冠肺炎疫情升溫，台南地檢署今天表示，除了急迫案件外，即日起至5月28日前庭期和執行案件，保護管束報到或採尿作業全部取消...

影／台南市議會即日停開延到28日後 全市公祭也暫停

台南市議原本目前正在進行定期大會，上午經政黨協商，決定為了防疫，即時起暫停開會，延到5月28日之後，再視疫情決定是否開議...

北部南漂避難群眾多 黃偉哲：沒辦法不讓來 同舟一命

北部避難潮、民眾紛紛南下，南部各縣市人人自危，台南市長黃偉哲上午表示，台灣是自由旅行的國度，各縣市之間沒有辦法管制人流，...

疫情升溫 台南高分院今起開庭洽公採實聯制

新冠肺炎疫情緊崩 ，台南市進入準三級防疫狀態，台南高分院今天起開庭及洽公採實聯制措施因應。平民法律服務中心及法律扶助基金...

口罩缺貨 台南市府釋出10萬個

國內疫情發燒，不僅北部，全台都傳出搶購防疫物資情形，部分藥局口罩、酒精已短缺，祭出限量購買。台南市政府昨天釋出10萬個口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。