影／台南市議會即日停開延到28日後 全市公祭也暫停

台南市議原本目前正在進行定期大會，上午經政黨協商，決定為了防疫，即時起暫停開會，延到5月28日之後，再視疫情決定是否開議，這也是台南市議會第一次為了疫情延期。市長黃偉哲也在會中宣布，全市從即日起，停止喪葬的公祭儀式，避免傳染。

由於高雄、台中市議會都決定延期開會，台南市議會今天一早也馬上緊急召開政黨協商，黃偉哲9時半進入議會後，也與議長協商，表示一切尊重議會的決定。

本會期從上月16日起到6月24日，台南市政府秘書長方進呈表示，這次定期會當中比較重要的是一些中央的墊付款案，比較沒有急迫性，到時候如果因為延期而影響，可能會請求議會恢復大會之後先行審查，以免拖延太久。

議會今天本來是議員總質詢，輪到質詢的議員林志聰提出程序問題，表示目前疫情延燒，議會是否還要繼續開會，議長郭信良則宣布之前的協商結果，表示市政府目前要處理疫情的事情，又要應付議員的質詢，蠟燭兩頭燒，因此決定將延會到28日，之後再視疫情狀況決定。

郭信良同時要求衛生局，表示議員與政府官員經常要在民間穿梭，是疫情的高危險群，希望衛生局能夠協助進行篩檢，衛生局局長許以霖也表示沒有問題。