台東有人建議封縣阻絕疫情 議員則建議縣界設管制站

國內疫情持續擴大，北部風聲鶴唳，高雄也拉警報。台東從疫情開始迄今皆無確診病例，有人在網路上呼籲「封縣」，議員章正輝今天質詢也建請縣府評估是否可能在縣界設管制站。衛生局長黃明恩則表示，目前還不到封縣程度，且新冠肺炎有潛伏期，難以確認是否染疫。

金門、馬祖、先後封島，禁止和台灣本島交流，綠島、蘭嶼也考慮跟進，台東縣內也掀起「封縣」聲浪，在台東在地臉書社群如「就是愛台東」建議全面封城，直到疫情過去；但也有人建議封閉景點即可達到封城效果，如果貿然提升到4級只是傷害經濟並造成恐慌，對減災幫助不大。

縣議員陳宏宗質疑，台東無人確診為何發布準三級？縣民在縣內活動不會出問題，他認為應該禁止台東人不能去雙北，否則宣布禁止許多行業營業造成衝擊，相當不宜。議員章正輝則建議，可在進入台東進出口設置管制點過濾。

黃明恩說，新冠肺炎有潛伏期，未發病前無法確認，將和醫院協調，增加篩檢量。台東一切防疫都以中央規範為原則，目前台東連第三級警戒都未達到，還不到進入第四級封城的程度。