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疫情拉警報 柯文哲透露確診數：今比昨更高

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陳其邁：疫情未到高峰 高市防疫旅館要增2千房

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
市長陳其邁表示，今天起，每天下午固定開防疫記者會來對說明政策。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁表示，今天起，每天下午固定開防疫記者會來對說明政策。記者徐白櫻／攝影

雙北疫情嚴峻，高雄市議會今天下午要決議是否休會或延期。市長陳其邁表示，一切尊重議會決定，雙北疫情會愈來愈嚴重，高峰期應該還沒到，高市防疫旅館還要增加2000房數至5350間。今天起，每天下午固定開防疫記者會對外說明情況。

高雄市議會進行市政總質詢，今早市長陳其邁在議會接受媒體聯訪指出，雙北疫情嚴峻，從每天公布幾乎都超過200個案來看，雙北疫情會愈來越嚴重，簡單講，高峰期應該還沒有到，其他地區也有社區感染、社區傳播現象，這個疫情對高雄而言是非常嚴峻的挑戰，希望能夠讓防疫人員有更多時間處理防疫工作。

陳其邁宣布，今天起，每天下午固定開防疫記者會來對說明政策，也會針對校園、區公所採取相關防疫措施與規定，下午有進一步說明。此外，有關快篩試劑、專責病房、快篩門診及醫療院所整備物資，高雄市府已經加緊盤點，以防疫旅館來說，目前全市3350間，數量已經是其他縣市好幾倍，但他認為還是要再增加2000間來做準備，否則在家很難落實防疫。

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