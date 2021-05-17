新住民彩繪屏東校園 俄羅斯藝術家打造世界大同村

位在屏東市郊區的大同國小，這幾個月來有位金髮藍眼的新住民彩繪校園的牆面，她是來自俄羅斯的藝術家尤湯雅，融合東西文化、用她具兒童心理學底蘊的彩筆，打造世界大同村。

少子化後縮減到只有6個班級的大同國小校園並不小，最近校園裡20多道牆面都依不同主題彩繪可愛圖案，有海洋生物、西洋星座、中國生肖、可愛卡通及立體3D圖，圖案搭配著英文讓孩子們融入雙語教育。

每週二下午、周四上午和星期六、日半天或全天，尤湯雅每個半天進行3至4小時的彩繪，即便是最近屏東攝氏38度以上的高溫下午，尤湯雅仍然照常上工。

大同國小校長季永明表示，去年9月剛上任時，在校園一角偶然發現一面已褪色的彩繪牆面，幾經打聽，得知原來是一位新住民繪製，在家長會長邱妙妙介紹下，認識了尤湯雅，並知道她本來就是專攻兒童繪畫研究。

季永明表示，台灣是一個海島型的國家，他想把學校經營成藝術校園，吸引學童們的注意，在與尤湯雅討論後，第一面完成品是海底世界的圖像，屏東縣內較少見到彩繪校園的大型創作，在這幾個月的合作中，感受到尤湯雅對繪畫的熱情。

幾個月來，大門圍牆內外、行政大樓、大象溜滑梯等，都可以欣賞到尤湯雅的畫作，季永明表示，當漫步在彩繪校園中，一個轉彎、一道牆面，都會有個驚喜，老舊斑駁的牆面，有了主題新意，連要廢棄的大象溜滑梯，在尤湯雅的彩筆及創意下，變成「大象艾瑪」裝置藝術。

引介尤湯雅彩繪校園的邱妙妙表示，尤湯雅的彩繪讓小校充滿溫馨，更有愛，她上至天文下至地理甚至人文都畫了，整個校園活潑了起來。

15年前透過網路交友，遠從俄羅斯嫁到屏東的尤湯雅，本身也是俄羅斯金屬線纏繞藝術的創作者，尤湯雅表示，她從國中開始學習繪畫和藝術，大學學的是兒童心理學，她認為繪畫、藝術可以幫助人，圖案可以改變人的心理，所以她很喜歡繪畫。

來台後從事兒童繪畫、鋁線金屬教學等，尤湯雅還曾再回俄羅斯學習繪畫心理學，在大同國小的彩繪牆創作裡，尤湯雅發揮許多創意，西洋12星座的動物代表圖案，尤湯雅不畫傳統圖案，雙子座她畫2隻貓，她說，除了貓很可愛外，貓也是群體動物，常一起玩一起睡覺；處女座她則用狐狸代表，因為狐狸很漂亮也很聰明，她儘量讓孩子們有不同的想像。

優游在台灣的創作環境裡，尤湯雅喜歡去屏東三地門欣賞琉璃珠創作，因為琉璃珠的透明美搭配鋁線金屬的感覺很棒，她也經常用金屬線創作琉璃珠作品，希望東、西文化融合，激起新的藝術火花，3年前曾與宮廷畫師郎世寧及屏東新住民藝術家的作品一起在屏東縣文化處展出。

尤湯雅表示，台灣有不錯的創作環境，她在俄羅斯或德國的朋友不見得能在當地找到的一些創作工具，在台灣都有。

來台15年，尤湯雅說，她並不覺得在台灣遇到什麼困境，這是心理的問題，如果人是開心的，去到哪裡都很好，都沒有問題，如果有愛，去到哪裡都會很開心。