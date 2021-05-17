聽新聞
test
0:00 / 0:00
提升防疫警戒 即日起橋頭地院雙北當事人等庭期調整
國內疫情升溫，雙北地區防疫進入第三級警戒，高雄市也宣布進入準三級防疫，橋頭地方法院為因應防疫，今天起至28日，若當事人或其他訴訟關係人，住、居所或事務所設於新北市、台北市，將暫緩開庭，具時效性、緊急性、必要性的案件除外。
橋頭地院表示，若當事人或其他訴訟關係人，住、居所或事務所設於新北市、台北市，從今天至5月28日期間內的已訂庭期，除具有時效性、緊急性或其他認有即時處理必要的案件，將秉持防疫優先的原則，均暫緩開庭，並停止其他在院內、外所舉辦有院外人員參與的業務或活動。
橋頭地院提醒，如屬若當事人或其他訴訟關係人，住、居所或事務所設於新北市、台北市，請注意改期或取消庭期的通知，並主動聯繫承辦股別。
此外，橋頭地院為進行人流及動線管制，減少非必要人員進出，於本月14日起，進入地院皆須採實聯制及健康聲明書登記，同時宣導民眾以郵寄方式遞送書狀並善加利用視訊服務，另為提供民眾安全的洽公環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言