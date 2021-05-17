夜市改外帶禁內用 高市經發局動員稽查

中央社 / 高雄16日電

高雄市今天起夜市及市場暫停內用改採外帶，這項因應疫情加嚴措施讓不少夜市攤商措手不及。不過，多數業者及消費者都能配合，市府經濟發展局也派員稽查並勸導禁止邊走邊吃。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，高雄市提升為準三級防疫，市長陳其邁在疫情指揮中心會議宣布即日起市場及夜市暫停內用，改採食物外帶，並禁止邊走邊吃。

因應防疫加嚴，這項規定對攤商衝擊很大，雖然對生意受影響，但是業者多能配合。經發局市場管理處人員晚上兵分多路視察夜市配合防疫情形，尤其禁止內用，也勸導10多人次不能邊走邊吃。

高雄市六合國際觀光夜市發展促進會理事長莊惠民指出，六合夜市生意大受影響，業者仍會全力配合防疫措施，禁止消費者內用，並宣導一律外帶。

受疫情影響，今晚六合夜市冷清清，莊惠民估計來客數不到200人，生意一落千丈；盼老顧客外帶回家食用，也希望疫情快快遠離。

六合夜市 疫情 高雄市

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