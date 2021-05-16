賣場仍湧現採購潮 陳其邁視察強調物資充足

新冠肺炎疫情升溫，今天各大賣場仍湧現採購人潮，全聯表示今天來客數仍是翻倍，物資充足，但難免遇到突然大量採購情況，已盡力補貨。高雄市長陳其邁下午前往全聯等賣場視察物資供應情形，目前物資相當豐沛，請民眾放心勿搶購。

高雄市今上午仍有不少賣場架上一空，下午也有部分賣場有空架情形，米、蛋、泡麵等物資最受到民眾搶購，購物民眾說，看到確診數量節節攀升，很擔心會步會有更進一步的管制措施，很多餐廳又無法內用，乾脆補貨，以後多在家煮飯吃。

全聯高屏區處長翁銘義表示，全聯在高雄有100多家，今天來客數仍是翻倍，目前全聯沒有限購，物資充足，但若一時遇到大量採購人潮，可能補貨不及，已在不違反勞基法情況下，盡全力投入補貨。

陳其邁下午到全聯、家樂福等賣場視察，陳其邁說，他已交代市府團隊留意物資供應情形，如有哄抬物價，也會稽查並給予最嚴厲處分。目前物資都夠，之前口罩大家已搶過一波，現在口罩、泡麵等都很多，物資非常豐沛，請大家放心。