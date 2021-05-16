澎湖民航局舊官舍設置檢疫所 興仁里民不滿未溝通抗議

澎湖縣政府選定民航局舊官舍設置集中檢疫所，鄰近里民不滿縣府事前未做溝通，今號召近百人抗議，憂心檢疫所排出汙水、廢棄物，恐汙染澎湖縣馬公市用水；對此，縣府受訪回應，檢疫所進出都經過消毒，汙水也會消毒後才排放，防護措施嚴謹，不會影響居民健康。

台灣本土因新冠肺炎疫情爆發，恐慌延燒至離島，日前有5名觀光客與確診者接觸，剛抵達澎湖舊被通報隔離，其中3人安置在縣府規劃的興仁里集中檢疫所，雖然最後5人採檢陰性，但居民仍憂心檢疫所設置有安全疑慮。

今興仁里長王太平號召百餘位里民持白布條至檢疫所外抗議，質疑縣政府漠視民意，選在僅有一條聯外道路，人口稠密又是水源地的興仁里設檢疫所，一但檢疫所傳出確診案例，汙水、廢棄物排放沒有配套，不慎流出檢疫所，恐危害全體縣民健康。

澎湖縣副議長陳雙全聲援說，縣府設置檢疫所未跟民眾解釋，從去年8月召開說明會後，縣府就未再當地居民協調，希望縣府可以另覓地址，不要選在人口稠密的興仁里設置簡易處所。

對此，澎湖縣政府行政處長陳其育表示，縣府是依傳染病防治法設置集中檢疫所，規劃動線分流、徵調救護車載送、員警駐守、檢疫人員入住、進出路徑均需消毒、汙水經消毒才可排放、廢棄物比照醫療廢棄物處理、專人送餐。