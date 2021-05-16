澎縣府在興仁里設置集中檢疫所 民眾抗議
疫情升溫，澎湖縣政府在馬公興仁里設置集中檢疫所，引發里民不滿，今天以「靠近水源」恐影響民眾健康，訴求遷移另設，並呼籲縣府於19日前回應，否則將再發動民眾前往抗議。
澎湖縣政府利用原民航局在馬公興仁里的舊宿舍，改設為集中檢疫所，13日首度收容5名應居家檢疫的台灣觀光客，其中2人已於昨天放行並返台，目前居家檢疫有3人。
馬公興仁里里長王太平表示，縣府設置檢疫中心，未經里民同意，且設在興仁水庫的水源區上，擔心影響民眾用水安全，因此堅持反對。今天有100多位里民手持白布條前往檢疫處抗議，呼籲縣府於19日前回應，否則將再發動里民前往縣府，副議長陳雙全也出面了解，並應允在議會了解設置過程。
澎湖縣長賴峰偉表示，集中檢疫所設在興仁里的老舊民航局宿舍，隔離與消毒等工作完全做好，不會對社區造成影響，希望民眾為防疫工作盡一份心力。
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