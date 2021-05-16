高雄那瑪夏水蜜桃盛產 高捷設攤幫賣、貓站長代言

高雄那瑪夏鄉水蜜桃正值盛產，今年甜度更勝以往，但因天氣酷熱如不及時銷售，農民心血恐付諸流水，除市府團隊多次協助行銷，高捷公司也與那瑪夏區公所取得聯繫，決定在旅客人流較多的R16左營站，義助農民設攤販售，而高捷最萌的貓站長蜜柑也協助代言推薦。

農友遠從那瑪夏山區採收下山販賣的水蜜桃，甜度掛保證，近年來那瑪夏區公所致力推動有機農業，藉由不同栽種方式減少農藥使用，不僅解決土壤汙染問題，也提供螢火蟲優質的生長環境，保護農地使生態環境永續經營。

那瑪夏農民自產自銷來到市區擺攤販售，高捷公司也秉持互助、感恩的社會公益理念，自發性護持農友，即日起至5月31日每周五、六、日，在左營站旅遊諮詢處開放民眾現場購買。

高捷公司表示，那瑪夏山區栽種水蜜桃超過20年，在穩定培育技術下，有不少愛好者，今年特地協助農友來到高捷車站擺攤，除了希望能直接幫助到農友，也希望藉由多樣化的經營風貌，滿足旅客多元消費及服務需求。香甜可口的水蜜桃送禮自用兩相宜。