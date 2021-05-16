聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄那瑪夏水蜜桃盛產 高捷設攤幫賣、貓站長代言
高雄那瑪夏鄉水蜜桃正值盛產，今年甜度更勝以往，但因天氣酷熱如不及時銷售，農民心血恐付諸流水，除市府團隊多次協助行銷，高捷公司也與那瑪夏區公所取得聯繫，決定在旅客人流較多的R16左營站，義助農民設攤販售，而高捷最萌的貓站長蜜柑也協助代言推薦。
農友遠從那瑪夏山區採收下山販賣的水蜜桃，甜度掛保證，近年來那瑪夏區公所致力推動有機農業，藉由不同栽種方式減少農藥使用，不僅解決土壤汙染問題，也提供螢火蟲優質的生長環境，保護農地使生態環境永續經營。
那瑪夏農民自產自銷來到市區擺攤販售，高捷公司也秉持互助、感恩的社會公益理念，自發性護持農友，即日起至5月31日每周五、六、日，在左營站旅遊諮詢處開放民眾現場購買。
高捷公司表示，那瑪夏山區栽種水蜜桃超過20年，在穩定培育技術下，有不少愛好者，今年特地協助農友來到高捷車站擺攤，除了希望能直接幫助到農友，也希望藉由多樣化的經營風貌，滿足旅客多元消費及服務需求。香甜可口的水蜜桃送禮自用兩相宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言