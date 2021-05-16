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喪禮實聯制 高市殯儀館、戶所假日大消毒
高雄市疫情警戒提升為準三級，各局處動起來消毒所轄的相關場所、廳舍，降低病毒擴散風險。民政局也針對民眾容易群聚的殯儀館，及洽公熱區各戶政事務所加強環境清消，也提醒民眾，除了婚禮要實聯制外，喪禮也要實聯制，並保持社交距離。
民政局長閻青智說，這周末38個區公所同仁把握時間展開消毒大作戰，徹底執行第一線辦公場域執行環境清潔消毒，包含交通轉運站、醫療院所、社區活動中心、集會所、公領域場所等，落實環境整理及清消作業，希望能有效確實阻斷傳播鏈，也提醒市民要提高警覺，加強自家環境清潔消毒工作，減少聚會避免群聚。
高雄市各戶政事務所每天有大量民眾上門洽公，除在櫃台裝設防疫隔板，也加強辦公室內部及洽公區域清潔消毒工作，以漂白水擦拭及水噴消毒方式進行。
辦公場域內扶手、洗手間、各式觸摸式設備，及人員常接觸的地面、桌椅、電話筒、廁間門把、馬桶蓋及沖水握把等設備全面徹底清潔消毒，確保上班人員健康。
另，為減少近距離接觸及飛沫傳播，服務櫃台裝設防疫隔板或配發台台一線工作人員防護面罩，全力防堵可能的傳播鏈，也呼籲民眾，進入洽公場所務必戴口罩、配合量體溫及實聯制。
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