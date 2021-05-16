防疫！北大武山檜谷山屋及周邊營地 即起至5月28日關閉

新冠肺炎疫情嚴峻，雙北疫情警戒提升至第三級，林務局屏東林區管理處指出，考量北大武山檜谷山屋空間有限，避免宿營群聚效應，預防疫情擴散，即刻起至5月28日止，封閉北大武山檜谷山屋及周邊營地，已獲住宿通知或許可證者，均自動廢止。

屏東林管處指出，北大武山檜谷山屋及周邊營地，除維生(含緊急避難)、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需者，經山屋管理員同意得緊急留宿外，即刻起勸離所有住宿人員，只出不進，屏東林區管處將逐批通知已繳費者退費。

屏東林管處指出，登山是高強度運動，過程需深度呼吸卻不易全程載口罩，防疫高度警戒期，山域事故搜救困難度隨之升高，需保障救難人員安全並珍惜醫療資源，呼籲民眾，如非必要，暫勿前往轄屬自然步道，並請時時維持社交距離並落實戴口罩。

屏東林管處指出，管制情形將視中央流行疫情指揮中心發布的最新資訊即時滾動式調整，最新資訊可至台灣山林悠遊網或檜谷山屋網站查詢。