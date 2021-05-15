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疫情警戒提高 小琉球業者聯合響應休業

中央社 / 屏東縣15日電

國內本土疫情升溫，雙北市今天進入第三級警戒，屏東小琉球民宿業者以休業因應，到晚上已有近40家民宿業者響應；另外，也有近30家餐飲業者響應停止內用，只提供外帶。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增180例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，疫情升溫，為了島上安全，琉球鄉觀光發展協會發起島上民宿業者休業、餐飲業者盡量只提供外帶、停止內用。

截至晚上8時，已有近40家民宿業者響應休業，休業時間有業者至月底，有業者至6月8日；餐飲業提供外帶，盡量不提供內用響應的約有30家業者。

民宿業者蔡正男表示，去年疫情升溫時，也有不少業者關閉國外訂房平台，只接國內熟客的單，這是第一次小琉球民宿業者聯合起來響應停止營業，其實這波疫情，小琉球的旅宿訂房被取消的約有6至8成左右。

琉球鄉觀光發展協會理事長許博翰表示，目前響應休業的協會會員約有一半，還會有業者陸續加入，小琉球這2個月已進入旅遊旺季，因為疫情的關係，大家都願意共體時艱。

至於有人提出「封島」的說法，許博翰表示，旅宿業者停止接受訂房，就能控制遊客登島人數，小琉球還有住民，封島要封到什麼程度，是否大家有共識，都是問題。

屏東縣政府統計，小琉球合法的民宿業者有146間，非法列管的有47間。

受到疫情影響的還有墾丁旅宿業者，墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，目前訂房被取消到剩3成，和去年疫情升溫時的2月至4月差不多，現在看6月8日之前疫情能不能控制住，否則暑假訂房可能也不看好。

屏東縣政府今天宣布進入「準三級警戒」，墾丁大街實施人車分流，縣府並派員在墾丁大街舉牌宣導戴口罩及飲食盡量外帶，墾丁大街今晚人潮和上週六相比，約少了一半，多數民眾都有戴口罩。

小琉球 疫情 民宿

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