疫情衝擊 高雄瑞豐夜市人潮砍半

受疫情升溫影響，高雄市政府昨天起針對夜市、市集進行消毒，也要求民眾要全程戴口罩逛夜市，今晚經發局長廖泰翔率員前往鹽埕埔夜市稽查。遭逢高雄出現確診案例後第一個周末，瑞豐夜市人潮約只有以往假日的四成左右，原本著名的攤位幾乎都不用排隊就能買到。管理單位說，攤商心情複雜，既擔心人少沒生意、又害怕人多增添染疫風險。

高市經發局昨起針對全市市場、夜市進行消毒，總計達250場。晚間6點，局長廖泰翔率員前往鹽埕埔夜市稽查攤商有無落實防疫。廖泰翔表示，攤商與消費者都要全程戴口罩，出入口及攤位也要準備酒精給民眾使用，市場或夜市的內用餐桌應加設隔板或採梅花座。

六合、瑞豐、吉林、凱旋青年、漢民等地夜市昨天完成消毒。瑞豐夜市攤商超過千攤，規模數一數二，但受疫情衝擊，晚間人潮遠不如上周，以往人擠人的通道相當暢通，知名雞排、酥炸魷魚、滷味等攤位幾乎無須排隊等候。

因應疫情，部分攤商已在座位區增設透明隔板，用餐民眾說，只要做好防疫還是可以逛夜市，增設隔板確實會讓消費者安心一點。戴老闆說，人潮確實因疫情關係減少，但這也是沒辦法的事，可以共體時艱，「加油！加油！把台灣顧就好」。

瑞豐夜市管理公司經理陳秝敏說，上週人潮已經減少，今天又更少，整體約少掉六成；人多害怕增加感染風險，人少不見得不好，去年瑞豐夜市面臨「磐石艦」染疫風暴，相信這次也可以安然度過。