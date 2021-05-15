快訊

國內激增180例本土個案！40至59歲最多 集中雙北這3區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊 高雄瑞豐夜市人潮砍半

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁宣布高雄進入準三級防疫等級，市府經發局派員舉牌加強宣導要戴口罩防疫。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁宣布高雄進入準三級防疫等級，市府經發局派員舉牌加強宣導要戴口罩防疫。記者徐白櫻／攝影

疫情升溫影響，高雄市政府昨天起針對夜市、市集進行消毒，也要求民眾要全程戴口罩逛夜市，今晚經發局長廖泰翔率員前往鹽埕埔夜市稽查。遭逢高雄出現確診案例後第一個周末，瑞豐夜市人潮約只有以往假日的四成左右，原本著名的攤位幾乎都不用排隊就能買到。管理單位說，攤商心情複雜，既擔心人少沒生意、又害怕人多增添染疫風險。

高市經發局昨起針對全市市場、夜市進行消毒，總計達250場。晚間6點，局長廖泰翔率員前往鹽埕埔夜市稽查攤商有無落實防疫。廖泰翔表示，攤商與消費者都要全程戴口罩，出入口及攤位也要準備酒精給民眾使用，市場或夜市的內用餐桌應加設隔板或採梅花座。

六合、瑞豐、吉林、凱旋青年、漢民等地夜市昨天完成消毒。瑞豐夜市攤商超過千攤，規模數一數二，但受疫情衝擊，晚間人潮遠不如上周，以往人擠人的通道相當暢通，知名雞排、酥炸魷魚、滷味等攤位幾乎無須排隊等候。

因應疫情，部分攤商已在座位區增設透明隔板，用餐民眾說，只要做好防疫還是可以逛夜市，增設隔板確實會讓消費者安心一點。戴老闆說，人潮確實因疫情關係減少，但這也是沒辦法的事，可以共體時艱，「加油！加油！把台灣顧就好」。

瑞豐夜市管理公司經理陳秝敏說，上週人潮已經減少，今天又更少，整體約少掉六成；人多害怕增加感染風險，人少不見得不好，去年瑞豐夜市面臨「磐石艦」染疫風暴，相信這次也可以安然度過。

經發局呼籲，民眾應避免出入人多擁擠場所，如前往務必全程戴口罩，若未依規定，可罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

瑞豐夜市有攤商自主加裝透明隔板防疫，其他攤位的座位區也有要求消費者要採梅花座，減少人潮群聚。記者徐白櫻／攝影
瑞豐夜市有攤商自主加裝透明隔板防疫，其他攤位的座位區也有要求消費者要採梅花座，減少人潮群聚。記者徐白櫻／攝影
受疫情衝擊，高雄瑞豐夜市人潮稀落，多數攤位都不需要等待。記者徐白櫻／攝影
受疫情衝擊，高雄瑞豐夜市人潮稀落，多數攤位都不需要等待。記者徐白櫻／攝影
經發局長廖泰翔今晚率員前往鹽埕埔夜市宣導與稽查，要求攤商落實防疫規定。圖／市府經發局提供
經發局長廖泰翔今晚率員前往鹽埕埔夜市宣導與稽查，要求攤商落實防疫規定。圖／市府經發局提供
高雄市長陳其邁宣布高雄進入準三級防疫等級，瑞豐夜市人潮大約少六成。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁宣布高雄進入準三級防疫等級，瑞豐夜市人潮大約少六成。記者徐白櫻／攝影

夜市 疫情 口罩

延伸閱讀

高雄駁二藝術特區全面消毒 市總圖閱覽席梅花座限700人

加強防疫 高雄市場夜市進行250場噴藥消毒

新冠肺炎疫情升溫 高市不定期稽查商圈賣場

斥資2千萬改造8處菜市仔 高雄市經發局要讓市民有感

相關新聞

憂零確診破功 楊鎮浯建請各縣市旅行團延後訪金

疫情升溫，金門居家隔離增加到7人，全來自台灣，金門本地因而傳出「封島」聲音。對此，縣長楊鎮浯今天向中央建議希望各縣市旅行...

高雄駁二藝術特區全面消毒 市總圖閱覽席梅花座限700人

高雄市文化局配合「阻斷傳播鏈，防止病毒進入高雄」全市總清消工作，局長王文翠今天帶隊至駁二藝術特區視察倉庫加強消毒情形，以...

疫情衝擊 高雄瑞豐夜市人潮砍半

受疫情升溫影響，高雄市政府昨天起針對夜市、市集進行消毒，也要求民眾要全程戴口罩逛夜市，今晚經發局長廖泰翔率員前往鹽埕埔夜...

疫情升溫退團多 馬祖觀光受創

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，馬祖持續出現旅遊退團潮，部分旅行社自主取消團體遊客，也有部分...

墾丁、大鵬灣急關室內場館 遊客比上周六少了逾半

本土群聚感染風暴擴大，中央疫情指揮中心今天宣布啟動全國防疫因應措施，屏東墾丁和大鵬灣是國內夏季熱門旅遊地區，墾丁國家公園...

左營圖書館&三民家商室設科攜手 暢遊世界地標積木展

高市圖左營分館以多元閱讀方式行銷旅遊品牌特色，與三民家商室內設計科畢業學生合作套組世界地標的積木建物，即日起在左營圖書館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。