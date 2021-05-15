憂零確診破功 楊鎮浯建請各縣市旅行團延後訪金

疫情升溫，金門居家隔離增加到7人，全來自台灣，金門本地因而傳出「封島」聲音。對此，縣長楊鎮浯今天向中央建議希望各縣市旅行團延後來金。而金門所有室內景點也全面暫停開放。

全台新冠肺炎（2019冠狀病毒疾、COVID-19）確診人數今天爆增180例，金門縣政府下午2時再次召開應變會議；鑑於離島醫療能量有限，稍後楊鎮浯在中央疫情指揮中心與各縣市會議中，籲請中央鼓勵旅行社延團來金。

楊鎮浯表示，三級警戒區出團，會對疫情管制會造成一定困擾；而每天有大量遊客到外島，大部分是從北部三級警戒區來，民眾恐慌程度很高，希望旅行社延團，並請中央研議補助旅行社延團損失。

楊鎮浯同時建議，要求對確診或居家隔離、居家檢疫者，由中央統一規範要求下載社交APP，即時感應。

針對楊鎮浯所提建議，行政院長蘇貞昌表示由交通部研議處理。

此外，縣府秘書長陳朝金在縣應變會議後受訪表示，金門室內景點已在今天全部關閉，景點少，自然人流量就會少。

陳朝金說，縣府同時要求金門航空站、金門醫院設立清消門，清潔、消毒和溫度感應一次完成，預算不足部分由縣府資助。

陳朝金表示，由於台灣本島確診人數不斷增加，金門發生確診的可能性跟著越來越高，期盼「零確診」最好，不要產生社區感染，是目前最重要目標。

根據金門縣衛生局資料，到今天為止，金門居家隔離有7例，都是來金門旅遊、洽公、奔喪或其他因素民眾，經由其他縣市衛生局轉介代管，目前都在金門1人1戶居家隔離，採檢都是陰性。

對於在金門居家隔離的7個案，縣衛生局指出，案1和2是11日來金旅遊的宜蘭夫妻，11日起居家隔離，12日採檢都是陰性。案3與萬華事件有關，來金門奔喪，13日起居家隔離，當天採檢陰性。案4到7是與高雄確診者接觸的民眾，來金工作或洽公，昨天起居家隔離，採檢都是陰性。