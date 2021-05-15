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台馬海上交通防疫 基隆至馬祖採限載措施

中央社 / 連江縣15日電

連江縣疫情指揮中心今天下午召開防疫緊急會議，由連江縣縣長劉增應主持，針對台灣與馬祖海上交通研議防疫措施，今天起基隆到馬祖載客縮減至380名乘客。

連江縣疫情指揮中心表示，馬祖與台灣海上交通船「臺馬之星」與「台馬輪」自今天起至6月8日，由基隆至馬祖載客限載380名乘客，馬祖回基隆則不受限制，後續視疫情影響再行評估決定。

新華航業公司公告，因應疫情，搭乘臺馬之星、臺馬輪採梅花座，民眾在基隆港、臺馬輪及臺馬之星船上全面禁止飲食，且停止提供餐飲，遊客進入基隆港客運場站及搭乘臺馬輪、臺馬之星期間，必須全程佩戴口罩，未遵守者經勸導不聽者將依法開罰。

由於台馬海上交通船載客多，「臺馬之星」載客580名、「台馬輪」可載客500名乘客，因應疫情，由基隆至馬祖航程改為限載380名乘客。

為加強公共空間防疫，連江縣政府已請軍方支援馬祖船舶公共空間以及港務大樓內噴灑消毒。新華航業公司表示，基隆港每2小時清消一次、臺馬輪與臺馬之星每日清潔消毒4次，全力做好疫情防範，敬請旅客、鄉親全力配合落實防疫。

基隆港 馬祖 疫情

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