快訊

【確診縣市地圖】中部也爆出！本土暴增180例遍佈七縣市

交貨地點至少20處！彰化夫妻萬華賣葡萄 聚餐再傳兒女、媳婦釀6確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄駁二藝術特區全面消毒 市總圖閱覽席梅花座限700人

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖總館周末入館人次單日都近萬人，總館閱覽席有1600席，目前管制同時段內最多700位讀者在館，採取梅花座。圖／高雄市文化局提供
高市圖總館周末入館人次單日都近萬人，總館閱覽席有1600席，目前管制同時段內最多700位讀者在館，採取梅花座。圖／高雄市文化局提供

高雄市文化局配合「阻斷傳播鏈，防止病毒進入高雄」全市總清消工作，局長王文翠今天帶隊至駁二藝術特區視察倉庫加強消毒情形，以及高雄市立圖書館總館清消及入場防疫機制。市總圖館長林奕成表示，周末入館人次單日都近萬人，總館閱覽席有1600席，目前管制同時段內最多700位讀者在館，都採梅花座。

王文翠表示，隨著疫情升溫，文化局轄下各藝文館舍，除嚴格落實實聯制、量體溫、消毒、人流管制、動線規畫及加強日常環境清潔消毒等防疫措施外，這個周末進行總清消，並延續利用周一休館日進行大規模消毒。工作人員定時在室內外舉牌宣導巡視，提醒所有場館參觀民眾戴好口罩，保持安全社交距離，共同做好健康照護。

駁二藝術特區針對戶外許多民眾喜愛拍照的藝術作品，也加強戶外作品的清消工作。同時提醒民眾，拍照盡量不要觸碰作品，也不要取下口罩。

高市圖消毒重點主要針對開館前民眾可以接觸到的開放空間，全面消毒戶外廣場、電扶梯把手，加強公共館舍的安全衛生，總館與分館在周一休館日時全面消毒。往年圖書館入館高峰在落在高中生期末考和指考前夕，市總圖已啟動梅花座並控管入館人流，總館進館人數會控制在700人以內，民眾入館前須實名制登記並量體溫，保持安全社交防疫距離排隊進館，入館必須全程戴口罩。

駁二藝術特區針對戶外許多民眾喜愛拍照的藝術作品，加強戶外作品的清消工作，同時提醒民眾，拍照不要觸碰作品，也不要將口罩取下。圖／高雄市文化局提供
駁二藝術特區針對戶外許多民眾喜愛拍照的藝術作品，加強戶外作品的清消工作，同時提醒民眾，拍照不要觸碰作品，也不要將口罩取下。圖／高雄市文化局提供
高市圖總館周末入館人次單日都近萬人，總館閱覽席有1600席，目前管制同時段內最多700位讀者在館，採取梅花座。圖／高雄市文化局提供
高市圖總館周末入館人次單日都近萬人，總館閱覽席有1600席，目前管制同時段內最多700位讀者在館，採取梅花座。圖／高雄市文化局提供
高市圖總館周末入館人次單日都近萬人，總館閱覽席有1600席，目前管制同時段內最多700位讀者在館，採取梅花座。圖／高雄市文化局提供
高市圖總館周末入館人次單日都近萬人，總館閱覽席有1600席，目前管制同時段內最多700位讀者在館，採取梅花座。圖／高雄市文化局提供

口罩 社交距離

延伸閱讀

雙北防疫升三級！確實做好「回家12步」仔細清潔、消毒不把病毒帶回家

疫情升溫 台北101觀景台即日起休館至5月28日

影／本土疫情急遽升溫 潘孟安：提升為準三級警戒

防疫升級 板橋車站加強消毒

相關新聞

高雄駁二藝術特區全面消毒 市總圖閱覽席梅花座限700人

高雄市文化局配合「阻斷傳播鏈，防止病毒進入高雄」全市總清消工作，局長王文翠今天帶隊至駁二藝術特區視察倉庫加強消毒情形，以...

墾丁、大鵬灣急關室內場館 遊客比上周六少了逾半

本土群聚感染風暴擴大，中央疫情指揮中心今天宣布啟動全國防疫因應措施，屏東墾丁和大鵬灣是國內夏季熱門旅遊地區，墾丁國家公園...

疫情升溫退團多 馬祖觀光受創

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，馬祖持續出現旅遊退團潮，部分旅行社自主取消團體遊客，也有部分...

左營圖書館&三民家商室設科攜手 暢遊世界地標積木展

高市圖左營分館以多元閱讀方式行銷旅遊品牌特色，與三民家商室內設計科畢業學生合作套組世界地標的積木建物，即日起在左營圖書館...

影／高雄出現本土病例 全市大消毒防堵疫情入侵

高雄小港區出現了第一起本土確診個案後，高雄市今天一早就開始進行全市總消毒，還申請化學兵出動幫忙。高雄市長陳其邁上午現身鳳...

「我愛你」520結婚登記日 屏縣送新人好禮也做好防疫

諧音「我愛你」的5月20日，已成為近年來熱門的結婚登記日，在本土群聚感染擴大的陰影籠罩下，為讓新人登記結婚時留下美好回憶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。