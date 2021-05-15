高雄駁二藝術特區全面消毒 市總圖閱覽席梅花座限700人

高雄市文化局配合「阻斷傳播鏈，防止病毒進入高雄」全市總清消工作，局長王文翠今天帶隊至駁二藝術特區視察倉庫加強消毒情形，以及高雄市立圖書館總館清消及入場防疫機制。市總圖館長林奕成表示，周末入館人次單日都近萬人，總館閱覽席有1600席，目前管制同時段內最多700位讀者在館，都採梅花座。

王文翠表示，隨著疫情升溫，文化局轄下各藝文館舍，除嚴格落實實聯制、量體溫、消毒、人流管制、動線規畫及加強日常環境清潔消毒等防疫措施外，這個周末進行總清消，並延續利用周一休館日進行大規模消毒。工作人員定時在室內外舉牌宣導巡視，提醒所有場館參觀民眾戴好口罩，保持安全社交距離，共同做好健康照護。

駁二藝術特區針對戶外許多民眾喜愛拍照的藝術作品，也加強戶外作品的清消工作。同時提醒民眾，拍照盡量不要觸碰作品，也不要取下口罩。