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高雄駁二藝術特區全面消毒 市總圖閱覽席梅花座限700人
高雄市文化局配合「阻斷傳播鏈，防止病毒進入高雄」全市總清消工作，局長王文翠今天帶隊至駁二藝術特區視察倉庫加強消毒情形，以及高雄市立圖書館總館清消及入場防疫機制。市總圖館長林奕成表示，周末入館人次單日都近萬人，總館閱覽席有1600席，目前管制同時段內最多700位讀者在館，都採梅花座。
王文翠表示，隨著疫情升溫，文化局轄下各藝文館舍，除嚴格落實實聯制、量體溫、消毒、人流管制、動線規畫及加強日常環境清潔消毒等防疫措施外，這個周末進行總清消，並延續利用周一休館日進行大規模消毒。工作人員定時在室內外舉牌宣導巡視，提醒所有場館參觀民眾戴好口罩，保持安全社交距離，共同做好健康照護。
駁二藝術特區針對戶外許多民眾喜愛拍照的藝術作品，也加強戶外作品的清消工作。同時提醒民眾，拍照盡量不要觸碰作品，也不要取下口罩。
高市圖消毒重點主要針對開館前民眾可以接觸到的開放空間，全面消毒戶外廣場、電扶梯把手，加強公共館舍的安全衛生，總館與分館在周一休館日時全面消毒。往年圖書館入館高峰在落在高中生期末考和指考前夕，市總圖已啟動梅花座並控管入館人流，總館進館人數會控制在700人以內，民眾入館前須實名制登記並量體溫，保持安全社交防疫距離排隊進館，入館必須全程戴口罩。
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