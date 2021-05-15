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疫情升溫退團多 馬祖觀光受創

中央社 / 連江縣15日電
據了解，因為疫情升溫，前往馬祖的旅行團退團潮湧現，連江縣旅行商業同業公會初步統計，到6月8日前至少2209名團客取消馬祖行程，且退團人數還在增加。聯合報系記者蔡家蓁／攝影
據了解，因為疫情升溫，前往馬祖的旅行團退團潮湧現，連江縣旅行商業同業公會初步統計，到6月8日前至少2209名團客取消馬祖行程，且退團人數還在增加。聯合報系記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，馬祖持續出現旅遊退團潮，部分旅行社自主取消團體遊客，也有部分餐廳暫停營業，退房、退團潮還在持續。

截至昨天，各家退房率超過5成以上，還在持續增加；部分旅行社、餐廳暫停營業，據連江縣旅行商業同業公會初步統計，昨天已約2209名團客取消馬祖行程。

台北市、新北市到28日升級第三級警戒；為確保馬祖防疫措施，多間旅行社已公告旅遊團「只出不進」，許多旅遊業者從明天起到28日，已取消58團團體旅遊客人，初估營業損失近新台幣1000萬元，其中一間北竿旅宿業者更說，因應防疫優先，住宿率從近95％歸零。

連江縣政府交通旅遊局表示，如果遊客依防疫法規，或機關要求禁入境或實施居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理等因素，屬不可抗力或不可歸責雙方當事人事由，民眾可檢附相關證明文件，要求旅宿業返還訂金。

交旅局表示，如果非上述情形而遊客取消訂房，交通部觀光局尚未公告三級處理方式前，可適用「個別旅客訂房定型化契約」規定，地方業者可依14日比例退款、3日比例退款及1年內保留已付金額日後消費折抵使用等方式處理。

旅行社 馬祖

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