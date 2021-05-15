墾丁、大鵬灣急關室內場館 遊客比上周六少了逾半

本土群聚感染風暴擴大，中央疫情指揮中心今天宣布啟動全國防疫因應措施，屏東墾丁和大鵬灣是國內夏季熱門旅遊地區，墾丁國家公園和大鵬灣國家風景區管理處處隨即宣布關閉遊客中心等室內場館，墾丁戶外景點、遊憇沙灘不關閉，仍會監控人流，另個大型室內場館的國立海生館，則針對進場館者實聯制、消毒、量測體溫及戴口罩等措施；今天周六假日，在疫情不斷延燒的陰影籠罩下，遊客數比上周少了逾半。

墾管處副處長許書國說，墾丁國家公園鵝鑾鼻、貓鼻頭、瓊麻園展示館、砂島展示館、龍鑾潭自然中心及遊客中心有室內場館，只開放鵝鑾鼻、貓鼻頭2處收費公園室外場域，室內展示區全部暫時關閉，室外場域則會依停車場的停車數管控人流，若超過半數即禁止進入，遊憩沙灘亦然；區內位於台電核3廠旁的南部展示館也宣布即日起暫停開放。

開館21年、每年平均逾百萬遊客造訪的屏東海生館，去年年初受疫情重創，1至3月的遊客人次逐月狂跌，6月才回溫；館方說，配合中央防疫措施，入館採「入館實名制」，需填寫登記表、量測額溫及加強展示館各項設備及公廁消毒工作，同時加強宣導入館安全防疫社交距離，保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上。