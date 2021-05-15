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左營圖書館&三民家商室設科攜手 暢遊世界地標積木展

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖左營分館以多元閱讀方式行銷旅遊品牌特色，與三民家商室內設計科畢業學生合作套組世界地標的積木建物展出。圖／高市圖左營分館提供
高市圖左營分館以多元閱讀方式行銷旅遊品牌特色，與三民家商室內設計科畢業學生合作套組世界地標的積木建物展出。圖／高市圖左營分館提供

高市圖左營分館以多元閱讀方式行銷旅遊品牌特色，與三民家商室內設計科畢業學生合作套組世界地標的積木建物，即日起在左營圖書館一樓書庫區展出，5月18日至20日上午9點到11點有學生駐館為讀者導覽解說。

三民家商課外活動組教師林玉萍表示，無意間在圖書館發現很多樂高積木小作品，例如米奇、米妮、蜘蛛人等卡通人物，原來圖書館蒐藏不少大型樂高積木套組。三民家商室設科學生曾經研究過LEGO品牌故事，也在校園壁畫接觸過這些世界地標，這次共有26名學生參與拼湊樂高積木，積木片數從數百到數千片不等。

學生創作的主題包括：埃及金字塔（1456片）、俄羅斯聖瓦西里大教堂（4650片）、上海東方明珠（1747片）、中國湖北黃鶴樓（4000片）、英國倫敦塔鐵橋（1833片）、法國凱旋門塔（1626片）、阿拉伯塔（帆船1095片）、杜拜塔（1681片）、義大利比薩斜塔（1392片）、馬來西亞雙子星塔（2351片）、英國劍橋大學（4799片）、英國牛津大學（5452片）等世界知名建物。

室內設計科班導師江菁菁表示，拼湊過程中學生必須耐著性子將積木依形狀大小或顏色分類，仔細閱讀說明書，計算其間隔距離與所需零件，然後從零到有、由低到高堆疊積木。這過程除了訓練耐心、毅力、細心、觀察力以外，學生們的團隊合作、空間感、辨別力也大大提升。原本預計3星期才能完工的作品，沒想到學生玩到廢寢忘食，3到5天就完成了，還欲罷不能。

學生張家甄說，感謝左營圖書館帶給學生這麼棒的學習體驗，成為難忘的畢業紀念展。左營圖書分館主任劉秀珍強調，在這疫情嚴峻無法出國的非常時期，樂高創作結合世界地標，也是遊四海到好方法。

高市圖左營分館以多元閱讀方式行銷旅遊品牌特色，與三民家商室內設計科畢業學生合作套組世界地標的積木建物。圖／高市圖左營分館提供
高市圖左營分館以多元閱讀方式行銷旅遊品牌特色，與三民家商室內設計科畢業學生合作套組世界地標的積木建物。圖／高市圖左營分館提供
高市圖左營分館以多元閱讀方式行銷旅遊品牌特色，與三民家商室內設計科畢業學生合作套組世界地標的積木建物。圖／高市圖左營分館提供
高市圖左營分館以多元閱讀方式行銷旅遊品牌特色，與三民家商室內設計科畢業學生合作套組世界地標的積木建物。圖／高市圖左營分館提供
學生拼出高雄八五大樓、龍虎塔積木建物。圖／高市圖左營分館提供
學生拼出高雄八五大樓、龍虎塔積木建物。圖／高市圖左營分館提供
高市圖左營分館以多元閱讀方式行銷旅遊品牌特色，與三民家商室內設計科畢業學生合作套組世界地標的積木建物。圖／高市圖左營分館提供
高市圖左營分館以多元閱讀方式行銷旅遊品牌特色，與三民家商室內設計科畢業學生合作套組世界地標的積木建物。圖／高市圖左營分館提供
學生拼出埃及金字塔積木建物。圖／高市圖左營分館提供
學生拼出埃及金字塔積木建物。圖／高市圖左營分館提供

圖書館 樂高 英國

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