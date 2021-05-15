影／高雄出現本土病例 全市大消毒防堵疫情入侵
高雄小港區出現了第一起本土確診個案後，高雄市今天一早就開始進行全市總消毒，還申請化學兵出動幫忙。高雄市長陳其邁上午現身鳳山車站，並感謝國軍化學兵支援消毒工作。
獅子會群聚感染案延燒到高雄，為染疫個案1229的30多歲女兒案1289。高雄市長陳其邁今天上午視察台鐵鳳山站清潔消毒時表示，針對高雄疫情，市府將在上午11時召開臨時疫情會議，會中有重要事情宣布，預料將宣布進一步防疫措施。
陳其邁指出，昨天起就開始全市大消毒，針對人潮聚集地包含車站、公園、醫院、集會場所、夜市、市場等全面大消毒。他強調，這次疫情非常嚴峻，現在最重要工作是要預防病毒進入社區，也要加嚴措施，希望民眾出門務必要戴口罩、減少到公共場所。
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