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全台今增180例確診 陳其邁宣布：高雄進入準三級防疫準備

雙北以外維持二級 陳時中：二、三級交界非必要勿移動

影／高雄出現本土病例 全市大消毒防堵疫情入侵

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市政府派出清潔人員進行全市消毒，針對鳳山車站月台加強消毒工作防堵疫情入侵。記者劉學聖／攝影
高雄市政府派出清潔人員進行全市消毒，針對鳳山車站月台加強消毒工作防堵疫情入侵。記者劉學聖／攝影

高雄小港區出現了第一起本土確診個案後，高雄市今天一早就開始進行全市總消毒，還申請化學兵出動幫忙。高雄市長陳其邁上午現身鳳山車站，並感謝國軍化學兵支援消毒工作。

獅子會群聚感染案延燒到高雄，為染疫個案1229的30多歲女兒案1289。高雄市長陳其邁今天上午視察台鐵鳳山站清潔消毒時表示，針對高雄疫情，市府將在上午11時召開臨時疫情會議，會中有重要事情宣布，預料將宣布進一步防疫措施。

陳其邁指出，昨天起就開始全市大消毒，針對人潮聚集地包含車站、公園、醫院、集會場所、夜市、市場等全面大消毒。他強調，這次疫情非常嚴峻，現在最重要工作是要預防病毒進入社區，也要加嚴措施，希望民眾出門務必要戴口罩、減少到公共場所。

國軍39化兵群支援高雄市全市大消毒，官兵在高溫下全身防護衣進行清消工作十分辛苦。記者劉學聖／攝影
國軍39化兵群支援高雄市全市大消毒，官兵在高溫下全身防護衣進行清消工作十分辛苦。記者劉學聖／攝影
國軍39化兵群支援高雄市全市大消毒，官兵在高溫下全身防護衣進行清消工作十分辛苦。記者劉學聖／攝影
國軍39化兵群支援高雄市全市大消毒，官兵在高溫下全身防護衣進行清消工作十分辛苦。記者劉學聖／攝影
國軍39化兵群與高市環保局人員支援高雄市全市大消毒。記者劉學聖／攝影
國軍39化兵群與高市環保局人員支援高雄市全市大消毒。記者劉學聖／攝影
高雄市政府派出清潔人員進行全市消毒，針對鳳山車站月台加強消毒工作防堵疫情入侵。記者劉學聖／攝影
高雄市政府派出清潔人員進行全市消毒，針對鳳山車站月台加強消毒工作防堵疫情入侵。記者劉學聖／攝影
高雄市政府派出清潔人員進行全市消毒，針對鳳山車站月台加強消毒工作防堵疫情入侵。記者劉學聖／攝影
高雄市政府派出清潔人員進行全市消毒，針對鳳山車站月台加強消毒工作防堵疫情入侵。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁說明目前疫情嚴峻，希望民眾配合防疫工作。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁說明目前疫情嚴峻，希望民眾配合防疫工作。記者劉學聖／攝影
國軍39化兵群與高市環保局人員支援高雄市全市大消毒。記者劉學聖／攝影
國軍39化兵群與高市環保局人員支援高雄市全市大消毒。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁說明目前疫情嚴峻，希望民眾配合防疫工作。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁說明目前疫情嚴峻，希望民眾配合防疫工作。記者劉學聖／攝影
國軍39化兵群支援高雄市全市大消毒，官兵在高溫下全身防護衣進行清消工作十分辛苦。記者劉學聖／攝影
國軍39化兵群支援高雄市全市大消毒，官兵在高溫下全身防護衣進行清消工作十分辛苦。記者劉學聖／攝影
高雄市政府派出清潔人員進行全市消毒，針對鳳山車站月台加強消毒工作防堵疫情入侵。記者劉學聖／攝影
高雄市政府派出清潔人員進行全市消毒，針對鳳山車站月台加強消毒工作防堵疫情入侵。記者劉學聖／攝影

疫情 陳其邁 高雄市

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