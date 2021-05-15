「我愛你」520結婚登記日　屏縣送新人好禮也做好防疫

諧音「我愛你」的5月20日，已成為近年來熱門的結婚登記日，在本土群聚感染擴大的陰影籠罩下，為讓新人登記結婚時留下美好回憶，屏東縣各戶政事務所都精心布置結婚拍照專區，贈送喜氣又富含意寓的好禮外，因應持續發燒的本土疫情，特別送上屏東專屬的美美水果口罩，祝福新人也要做好防疫；為避免520當天結婚登記人數太多，新人可在結婚登記日前3個辦公日內向戶政事務所辧理結婚登記，指定520為登記日。

縣府民政處說，自民國97年5月23日實施登記婚以來，今年邁入第13週年，民眾除了看農民曆挑選日子，越來越多的新人喜歡在特殊的日子辦理結婚登記，好記又有意義；而諧音「我愛你」的5月20日、2月14日西洋情人節、10月10日雙十國慶日等，已成為想忘都忘不了的結婚周年紀念日。

民政處指出，為營造520這個特別的日子並向新人傳遞祝福，屏東縣各戶政事務所布置各種大型拍照背板、氣球、花飾拱門裝飾及搭配示愛標語小道具供新人拍照，希望新人留下美好的回憶，屏東市戶政事務所贈送喜氣的禮品祝福新人囍成連理，東港結合具有在地特色的好物組合成「堅貞不渝好孕禮盒」，祝福新人平安幸福，fun鬆好孕到，萬丹準備意寓緊產子的「金鏟子」及多子多孫，愛意綿長的「紅豆暖暖包」。

另恆春送給新人象徵一碗情深、筷樂成家的「碗筷禮盒」及加緊產子的「金鏟子」；枋寮贈送「香皂禮盒」意寓與你相浴、一起創皂幸福；內埔提供限量30組精美福袋向新人表達祝賀之意；潮州提供拍立得讓新人留下紀念性的一刻，同時加碼致贈「幸福一輩(杯)子」的日式對杯；里港送「造型對杯」和「心型巧克力」，祝福新人心心相印一輩子。