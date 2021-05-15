配合防疫 金門多處熱門景點與坑道暫停開放

新冠肺炎疫情升溫，金門國家公園管理處今天也表示，考量防疫升級，自即日起部份坑道、播映室停止對外開放，包括馬山觀測所坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道等，都無法參觀；此外，各展館並暫停定時及預約解說服務。

金門國家公園管理處處長鄭瑞昌表示，有鑑於嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴重，中央流行疫情指揮中心公告為第二級警戒，為因應防疫升級需求，自即日起針對馬山觀測所坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道等密閉狹小空間暫停對外開放；另古寧頭戰史館播映室因空間密閉亦暫停對外開放，且為減少疫情傳染機率，金管處所有展館均暫停解說服務。

金管處也呼籲民眾，加強落實個人自我清潔防護護工作，保持安全社交距離，並遵守進入室內空間量測體溫、配戴口罩及實聯制登記等相關防疫措施，另該處實聯登記新增QRcode掃瞄登錄，以減少筆紙接觸，請遊客多加利用。