高市警局連3天稽查 基層嘆：「警局何不改叫衛生局」

因應新冠肺炎本土案例數攀升，高雄市警局連續3天大動作進行防疫稽查，引起反彈。有基層警員認為這次稽查未有衛生局人員陪同，還要求警員到店調閱監視器，回溯2小時前客人、員工是否有戴口罩，根本是市警局主次不分，「再『承包工作』不顧治安，乾脆改名高雄市政府衛生局」。

昨天新冠肺炎本土案例新增29例，疫情嚴峻度雪上加霜，地檢署都認為疫情升溫，一致同意應以執行勤務的司法警察、檢察機關人員健康為優先，暫緩執行專案，等疫情趨緩再執行。

但這次高雄市警局未以路檢取代臨檢，反而背道而行加強臨檢，被基層官警形容罔顧第一線執法人員健康問題，採取的措施「相當讓人心寒」。

除了這次稽查未有衛生局人員陪同引來認為警局「協辦變主辦」外，警局另調用警力回溯八大行業店面監視器，觀看客人、員工有無配戴口罩，還要求「今天早上就要」，讓警員嘆說，時間根本不充足情況下，要快又要好，讓人感到無力。

有警員說，周六凌晨本就是易發生治安事件時段，今天警方除了要打擊犯罪，還要抽調人力進行防疫稽查，本來就不足的警力，更顯得詰拒，維持治安的執法人員竟「防疫優先，治安放一邊」。