高市連續3天防疫稽查 基層官警批警局長作秀

新冠肺炎疫情越趨嚴峻，高雄市警察局連續3天針對八大行業進行防疫稽查，昨晚再由警局長黃明昭率隊，連續3天稽查，黃雖然是為防堵疫情，立意良好，但因廣邀媒體拍攝，遭基層官警批評「過頭了」，淪為作秀。

黃明昭受訪時說，最近疫情有多起案例感染，也有確診案例到高雄，這些足跡除了外縣市還有高雄市民，其中足跡有涉及到公共場域；警局針對高感染公共場域進行防疫稽查，包含是否有按照中央規定來辦理，是這次稽查的重點。

黃明昭說，若有違規行為，警方蒐證完將移給衛生局做行政處置，若是行為嚴重將讓業者停止營業。

被媒體問及，北部縣市八大行業被要求停止營業，為避免疫情流竄到南部，有沒有新的措施？黃表示，北部對於停止特定場所營業，有人員流竄問題，這次稽查是為防止有感染源移動到高雄。

黃說，這幾天查獲有員工、顧客，沒有按造規定戴口罩，警方蒐證後會轉給衛生局做裁罰。另外警方在稽查時也不斷宣導規定，杜絕防疫缺口。

警局長黃明昭連三天在苓雅、鳳山、三民一等分局率隊做防疫稽查，不過傳出警局有要求警分局找來媒體拍攝，做法引來官警斥責「真要做就低調做就好，何必敲鑼打鼓？」但也有人緩頰，黃局長只心繫疫情，要站出來表態，避免群眾感染繼續擴散。