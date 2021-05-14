影／台南1154號誌大停電 黃偉哲肯定交通快暢機制應變

昨天因高雄興達電廠供電系統故障，台南下午3時起各區緊急分區供電，1154處路號誌因停電無法運作，市警局立即啟動「交通快暢」機制疏導，挺過3次分區停電，未發生車流打結或重大交通事故，「謝謝，辛苦了」台南市長黃偉哲下午前往市警四分局育平派出所，感謝警方、義交、守望相助隊及巡守隊等的辛勞。

台南各區緊急分區供電當下，警察局長方仰寧正在第四分局進行市警局視訊周報，為避免各路口交通大打結，立即通報各分局啟動交通快暢機制，由交通大隊及各分局派員查報無運作交通號誌路口，並派員警路口交通指揮疏導。

其中，更有路口號誌3次停電，除義交加入指揮疏導外，地區性小路口也有守望相助隊及巡守隊加入，另交大也派員進駐市府交通局交通智慧中心，即時掌握各復電與停電號誌路口，機動派員交通疏導。

直至晚間8時全面恢復供電，市警局統計，共派遣警力492名、義交50名在各停電號誌路口交通指揮疏導。