爭取離島醫療權益不分顏色 藍綠立委為金門發聲

為離島醫療權益發聲不分黨派，民進黨籍立委邱泰源爭取金門醫院醫療人員員額增加，國民黨籍立委陳玉珍主張離島地區健保點值應補助到全國平均值，衛生福利部都予以善意回應。

邱泰源響應總統蔡英文建立醫療防疫安全網路的國家政策，帶領專業醫療團隊協助民進黨成立金門醫療支援服務處，去年12月掛牌成立，全力協助解決金門醫療問題。

邱泰源最近在立法院衛環委員會質詢時表示，金門等離島地區醫療資源相對不足，專業醫療人才也缺乏，希望衛福部能給予金門更多的協助以及資源。衛福部醫福會執行長王必勝回應表示，中央補助金門醫院的資源逐年增加，尤其明顯反映在醫療人事上，這3年來主治醫師和職員人數有大幅的成長。

王必勝表示，為了更加平衡離島的醫療發展，已修正金門醫院醫療人員員額規定並送出，只待行政院人事總處審核通過，可望為金門爭取更多優秀醫療人才。

邱泰源也指出，為了能讓金門人「老有所終」，達到金門全民均健的目標，讓患者受到即時且全面完整的照護，請衛福部全力推動「金門安寧緩和醫療」，獲得衛福部醫事司長劉越萍的允諾。

金門醫療支援服務處執行長蔡其雍表示，去年底邱泰源為金門爭取醫療資源的提案，在衛環委員會通過的消息一傳開，便獲得金門民眾好評，服務處成立以來，已協助數十名金門民眾得到醫療服務支援；這次又針對更多面向的醫療權益為金門發聲，並得到衛福部具體承諾，感謝邱泰源的努力。

此外，國民黨籍金門立委陳玉珍表示，金門健保點值列在台北分區，健保點值低於全國平均；反觀澎湖、琉球、綠島和蘭嶼等離島，健保點值高於全國平均；同為離島，命運卻大不相同。

因此，陳玉珍建議將離島地區健保點值，至少補助到西醫醫院、西醫基層診所、中醫及牙醫各自全國平均點值，讓離島地區醫療院所可以有更充裕經費提升服務品質。她說，衛福部和國發會支持她的修法方向。