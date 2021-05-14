宏國男子車顧路 高雄副所長放電救援
來自宏都拉斯的外籍男子Allan外出到區公所辦事後離開，汽車意外無法發動，不知該如何是好的他攔下巡邏警網，經警方判斷他是因電瓶老舊而導致電力不足後，用巡邏車上的電瓶救援。
左營警分局表示，昨天上午11點多時，左營派出所副所長蔡太雄、警員陳苡瑄巡邏時，經過左營區實踐路巷弄，這時宏都拉斯籍的男子Allan（31歲）在路邊不斷向警車揮手，似需要協助。
經警方下車詢問，原來Allan到台灣從事餐飲工作，因到左營區公所辦理事務，將汽車停放在巷內路邊，不料在準備開車離開區公所時，車輛卻無法發動，一籌莫展的他，對於地方人事物不熟悉，不知如何是好。
蔡太雄聽完Allan描述，又見他的愛車車齡已高，研判可能是因為電瓶老舊而導致電量不足無法發動，立即用巡邏車上的電源救援線，協助他的汽車接電發動，果然車輛便可以順利發動。
蔡太雄不忘提醒Allan，雖然現在順利發動，但務必要再到汽車保養廠檢查愛車，以免再有突發狀況。Allan相當感謝員警的幫助，台灣人都非常熱心，沒想到竟連印象中嚴肅的警察也這麼樂於助人，台灣真的是一個友善的國家。
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