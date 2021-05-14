高雄「百慕達」出入口14處 地方爭取鐵路地下化

高雄楠梓「百慕達」讓許多機車族痛苦不已，高雄市議員黃文志今早在市議會質詢爭取楠梓鐵路地下化，爭取鐵軌從楠梓到橋頭全下地，徹底解決棘手的交通問題。市長陳其邁表示，楠梓是高市人口成長最快速的行政區，鐵路地下化是最有效的方式，會跟中央大力爭取。

俗稱「百慕達」地段的道路是楠梓陸橋、楠陽高架橋一帶，這裡是往返楠梓、橋頭、仁武及左營的必經道路，鐵道、汽機車匝道及環道交錯，出入口多達14處。

高市議會第三屆第五次定期大會進入總質詢議程，今天是第一天，左楠區議員黃文志說，百慕達地段因鐵軌產生難題，楠陽高架橋規畫可追溯至前市長吳敦義任內，雖然歷年多次改善，動線仍是複雜混亂，很多外地民眾還是會迷路，騎機車快速行進或初次來到的人很難看懂交通導引。

黃文志說，台北市鐵路地下化從1983年啟動直至2011年才完成，眼見左營至鳳山已完成鐵路地下化，他心情很感慨，百慕達多達14處出入口，希望爭取鐵路地下化延伸至楠梓，甚至往北到橋頭，解決交通難題與未來橋頭科學園區發展需求。

陳其邁表示，楠梓是人口成長最快速地方，未來５年、10年內人口成長速度會超過其他行政區，未來中油舊廠區改造，楠梓、後勁整體發展指日可待，鐵路地下化是務實解決交通問題與增進安全的最有效方式，會跟中央大力爭取。