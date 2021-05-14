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PO學生錄音檔引疫情恐慌 潘孟安震怒：法辦造謠司機

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
警方上午逮捕po錄音檔的陳姓計程車司機，他懊悔表示是誤認送醫學生為確診者，好意提醒群組友人，警方訊後將他依散佈假訊息罪嫌函送屏東地檢署偵辦。記者潘欣中／翻攝
警方上午逮捕po錄音檔的陳姓計程車司機，他懊悔表示是誤認送醫學生為確診者，好意提醒群組友人，警方訊後將他依散佈假訊息罪嫌函送屏東地檢署偵辦。記者潘欣中／翻攝

屏東恆春半島一個計程車群組昨天深夜出現讓人心的確診訊息，有人傳出「有學生送醫確診了，大家注意」的3段錄音檔，隨即如病毒式地傳開，引發恐慌，之後查證是畢旅學生腸胃不適就醫治療，潘孟安大為震怒，指示查辦造謠者；警方上午逮捕po錄音檔的44歲陳姓計程車司機，他懊悔表示是誤認送醫學生為確診者，好意提醒群組友人，警方訊後依散佈假訊息罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

屏東恆春半島昨天深夜傳出學生確診謠言，有男子以錄音檔說：「剛剛誰從墾丁大街送4個學生到某醫院的，他們已經在這邊確診了，大家小心一點」、「說是飯店自己載的，有1、20人都發燒了」、「說是畢旅的、桃園下來的，住某飯店，大家不要載他們了」，在各大群組瘋傳，縣長潘孟安凌晨得知後震怒闢謠並指示追查發佈者。

陳姓司機知道自己闖下大禍，到案時一臉懊悔承認未經查證發布錯誤訊息，他說，昨晚10時載女兒前往恆春旅遊醫院及基督教醫院就醫時，都在醫院門口被警衛攔下，告知「有好幾個桃園下來的學生發燒，目前在做篩檢」，他誤以為這些學生為確診患者，以錄音方式錄製3則錄音檔，用LINE傳送至在地的計程車群組，好意提醒友人，沒想到迅速在恆春地區大量轉傳。

縣衛生局和警方說，個案及疫情等相關防疫資訊，均應由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，如接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，陳姓男子未經查證即在網路社群散佈假訊息，違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散佈假訊息罪，訊後將他函送屏東地檢署偵辦。

屏東 恆春 計程車

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