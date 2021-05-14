高市府跨海444公里建設 東沙島污水廠6月完工
東沙島常駐人員目前約200人，但島上污水處理設施不足，高雄市政府爭取前瞻計畫補助，民國108年中起辦理建設，工程物料由海運444公里送達，預計6月可完工將水資源再利用。
高雄市政府水利局今天表示，目前東沙島約30棟設施建物，各建物污水處理設施除管理站採用高級處理，其餘都是簡易處理後即排放滲入土壤或流入海域，造成環礁生態污染。
高市府與內政部營建署到東沙島勘查相關建物及污水處理設施，研商改善對策，規劃各建物污水收集，並採高級處理回收再利用，供澆灌或洗車，一併改善島內水源欠缺問題，完工後可解決東沙島污水處理問題，提升環礁生態環境。
高市府爭取前瞻基礎建設計畫補助，辦理東沙島污水建設，108年8月動工，預計今年6月完工後可再淨化島上生活污水，再利用珍貴水資源。
東沙環礁79年由高雄代管，為旗津區一部分。東沙環礁包含礁台、潟湖、沙洲、淺灘、水道及島嶼等特殊自然地形，由珊瑚群聚建構複雜海洋棲地，構成完整海洋生態系統，96年成為全國首座海洋國家公園。
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