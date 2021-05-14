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桃園永豐高中食物中毒被謠傳確診 潘孟安要查

中央社 / 屏東縣14日電

桃園市永豐高中畢旅團70名學生昨天在墾丁腸胃不適送醫，有計程車司機以錄音檔謠傳「有學生（新冠肺炎）確診」，屏東縣長潘孟安要求查辦；衛生局說，全案朝食物中毒處理。

屏東縣政府衛生局表示，永豐高級中學畢業旅行團師生、領隊共440人，學生13日下午2時起陸續出現水瀉症狀，少數有發燒，分別送恆春鎮3家醫院治療，經診斷是感染性胃腸炎及大腸炎，陸續共約70名學生送醫治療。

衛生局說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，決定高規格預防處理，除採檢送驗，也要求暫停畢旅行程，師生暫時安置在飯店房間，請飯店配合，分開安置食物中毒與健康學生，並要求不得離開房間，全程戴口罩。

屏縣府表示，截至今天上午10時30分，留院觀察31人，其餘離院休息；至於新冠肺炎採檢結果，第一批33人全都陰性。

衛生局請示中央流行疫情指揮中心，並由感染科醫師專業判斷後，全案朝食物中毒案件處理，將於通知桃園市政府衛生局後，協助師生退房回居住地。

衛生局表示，已派員前往醫院及可能場所調查及採檢食餘檢體、環境檢體、個案與廚師等人體檢體送驗，釐清食物中毒發生原因；為免影響擴大，要求可能場所停止供餐，全面消毒，限期改善現場不符規定事項。

昨晚10時許，學生陸續由飯店協助送醫時，有男子以3個台語錄音檔在通訊軟體Line各群組傳播，指「有4個學生被送到恆春旅遊醫院，確診了」、「誰載到，要小心」及「有10、20人，桃園下來的畢旅團，有看到畢業旅行的就盡量不要載」。

潘孟安也收到訊息，經查證後立刻要求衛生局及警方調查散播假訊息男子，以免引起恐慌，也提醒民眾，個案及疫情等相關防疫資訊，都應由指揮中心統一對外公布。

屏東縣政府警察局恆春分局表示，已找到散播假訊息的計程車司機，司機稱是載女兒到醫院，醫院告知有學生在篩檢，他沒經查證，就在計程車司機群組傳播。

屏縣府說，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例或社會秩序維護法，隨意散播、轉傳有關疫情謠言，最高可罰新台幣300萬元或3年以下有期徒刑。

衛生局 食物中毒 屏東縣政府

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