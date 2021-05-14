高雄交通待解難題 「楠梓百慕達」因騎士迷宮聞名

高雄市議會今天上午第三屆第五次定期大會，高雄市議員黃文志針對「楠梓百慕達」路標導引指示不明確，同時有太多出入口，導致用路人難以判斷等問題向市府質詢。楠梓百慕達因匝道以及環道聯通交錯，經常有騎士迷路、誤闖車道等情形而聞名，同時也是許多民眾期盼改善的路段。

高雄楠梓陸橋、楠陽高架橋為往返楠梓、橋頭、仁武以及左營必經要道，由於該路段有鐵軌道、各匝道以及環道聯通交錯，進出口多達14處，導致道路錯綜複雜，常有民眾行經此處迷路，因而被稱為楠梓百慕達。

為破除楠梓百慕達，高雄市政府曾於2018年採用顏色指引，機車駕駛，並由市府交通局規畫以黃、藍、棕、橙四種顏色，來協助駕駛識別行駛動線；但因顏色識別的反光片不明顯，加上行駛該路段的車速普遍較快，不少騎士難以即時察覺識別顏色，便騎向錯誤方向。

許姓騎士表示，行經楠梓百慕達時，有處多個彎道、地下道，因此，經常一出地下道就迷失方向，或錯過岔路，便導向完全不同的方向，要回頭還須繞過一大段路。

由於民眾要從楠梓火車站前往鐵道另一端，需繞至楠梓溪機車專用道、楠陽高架橋或德民新橋，才能到達高雄大學或都會公園，造成諸多不便；若選擇走楠陽高架橋就必須通過百慕達迷宮，是不少民眾的「噩夢」。

楠梓警分局表示，民眾行經楠梓陸橋、楠陽高架橋，經常發生迷路，或偶爾有機車誤闖汽車道的情形，對此現象，以不熟悉路況的民眾居多，如遇上類似情形，請方也會協助民眾，並指引明確方向。