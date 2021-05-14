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永豐高中畢旅墾丁食物中毒 70人就醫全團暫留置疫調

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
桃園永豐高中畢業旅行團師生領隊共440人，學生自昨天下午2時起陸續出現水瀉症狀，少數有發燒情形，送醫診斷是感染性胃腸炎及大腸炎，因逢疫情升溫，縣府採高規格預防性處理。記者潘欣中／翻攝
桃園永豐高中畢業旅行團師生領隊共440人，學生自昨天下午2時起陸續出現水瀉症狀，少數有發燒情形，送醫診斷是感染性胃腸炎及大腸炎，因逢疫情升溫，縣府採高規格預防性處理。記者潘欣中／翻攝

屏東恆春地區網路社昨天深夜傳出墾丁有學生確診訊息，縣長潘孟安得悉後指示徹查謠言來源，經漏夜調查是來自桃園永豐高中畢業旅行團師生領隊共440人，學生昨天下午陸續出現水瀉症狀，少數有發燒，送醫診斷是感染性胃腸炎及大腸炎，因逢疫情升溫，縣府採高規格預防性處理，暫時留置440名師生，首批33人新冠病毒檢驗結果均為陰性，衛生局請示中央疫情指揮中心並由感染科醫師專業研判後，朝食物中毒案處理，通知桃園市衛生局後協助師生辦理退房，返回居住地。

縣衛生局指出，經過漏夜調查，學生陸續發生症狀後，分別送到恆春地區3家醫院就醫，院方於深夜11時55分通報疑似食品中毒案，由於學生的症狀都是水瀉，極少數發燒，考慮國內目前疫情狀況，立即決定採取高規格方式處理，除進行新冠病毒採檢送驗外，並依照嚴重特殊傳染性肺炎防疫原則，請飯店配合，將生病與非生病學生分開安置，並要求不得離開房間，全程佩戴口罩。

衛生局說，440位師生中，自昨天下午2時起陸續有70人分別送到恆春旅遊醫院、基督教醫院及南門醫院，至今天上午10時30分，留院觀察為31人，其中恆基7人，南門醫院24人，其餘離院休息；至於新冠病毒採檢結果，第一批33人全是陰性。

針對食物中毒，衛生局漏夜派員前往醫院及涉嫌場所調查及採檢，已採集食餘檢體、環境檢體及個案與廚師等人體檢體送驗，以釐清食品中毒發生原因；未免影響擴大，要求涉嫌場所停止供餐進行全面消毒，並依食品良好衛生規範準則稽查，現場不符規定予限期改善，屆路精仍不改善將依食安法處辦。

潘孟安表示，針對恆春社群出現不實謠言，除警察局及衛生局應該徹查消息來源，做必要處置，以免以訛傳訛，引起恐慌之外，也要特別提醒民眾，個案及疫情等相關防疫資訊，均應由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，如接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實。

桃園永豐高中畢業旅行團師生領隊共440人，學生自昨天下午2時起陸續出現水瀉症狀，少數有發燒情形，送醫診斷是感染性胃腸炎及大腸炎，因逢疫情升溫，縣府採高規格預防性處理。記者潘欣中／翻攝
桃園永豐高中畢業旅行團師生領隊共440人，學生自昨天下午2時起陸續出現水瀉症狀，少數有發燒情形，送醫診斷是感染性胃腸炎及大腸炎，因逢疫情升溫，縣府採高規格預防性處理。記者潘欣中／翻攝

衛生局 疫情 食物中毒

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