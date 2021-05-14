屏東貼心接駁「小黃公車」 屏南恆春將複製貼上

屏東縣政府107年推出小黃公車服務，對道路狹小、公車路線未行經社區，改用計程車替代公車，推出定時定點的貼心「小黃公車」接駁服務，繼屏東市、潮州、東港先後推出後，縣府將複製到屏南恆春地區，已在3月完成路線規畫，由捷乘交通有限公司取得路線經營權，昨天下鄉說明後將再邀地方代表現勘站點位置，並同步向交通部申請經費，讓小黃公車儘快上路。

縣府交通旅遊處說，以「計程車代替公車」模式推出「小黃公車」，站點多設置於村里活動中心或宮廟，將公共運輸服務深入小巷，經過持續改善識別、提供村里端隨招隨停、預約制、電子票證等貼心服務，去年服務人次較前年度成長4倍，今年1月20日複製到潮州、東港，每月皆逾2000人使用，成為在地居民歡迎的新型交通工具，為完成「一心三核」地區公共運輸路網，再複製到屏南恆春地區。

交旅處說，小黃公車行駛恆春地區規畫6條路線，包含716茄湖線、717平寮線、718樹林線、719下泉線、720社頂線、721溫泉線，每條路線周一五至周五往返10班次、周六往返6班次，預計將服務恆春鎮山腳里、茄湖里、頭溝里、四溝里、德和里、網紗里、仁壽里、水泉里、山海里、龍水里、大光里、墾丁里、南灣里、城南里、城西里等15個里以及車城鄉溫泉村、統埔村、保力村、新街村、射寮村、埔墘村等6村。

交旅處說，每條路線都會到恆春鎮上的轉運站、郵局、農會、鎮公所、旅遊醫院、南門醫院及基督教醫院等，滿足民眾採買、就醫、洽公等需求，票價則預計比照其他地區，以推廣期超優惠的銅板價吸引民眾嘗鮮體驗；昨天召開地方說明會蒐集相關意見後，會再邀集村里長、公所及醫院代表現勘站點位置，並同步向交通部申請經費，讓小黃公車儘快在恆春地區提供貼心服務