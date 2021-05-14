金門廣告車長期佔用停車位 警方硬起來要加強查報

金門近幾年來出現不少廣告車輛，長期占用停車空間，引起民眾不滿，先前甚至還傳出有廣告車輛遭砸。金城分局表示，經清查後，發現這類車輛通常停放在公有停車格、或公共區域，也有部分是停放於私人土地，警方表示，私人土地上之車輛，除非地主出面主張，否則公部門無法介入；至於公有停車場，警方僅能針對占用車輛，是否有註銷牌照或達到廢棄車輛的情況，目前已發現多部廣告車牌照逾檢註銷，已立即開罰並拖吊移置保管。

金門縣大多數的停車場都沒收費，出現有部分廣告車長期佔用停車位，去年就傳出停在金城鎮文厝內的3台廣告車被砸，引起不少路過民眾的側目，有民眾就說，這附近的車位本來就很有限，這幾輛車長期佔用，實在很可惡，估計是有人看不下去，才砸車洩憤，雖然被砸，但這些車輛依然「死賴」著不走，讓民眾只能持續抱怨。

警方表示，按道路交通管理處罰條例第12條第1項規定，使用「吊銷、註銷」之牌照行駛者，處汽車所有人新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，牌照當場扣繳之；另針對停放於道路之吊註銷號牌車輛，可依道路交通管理處罰條例第12條第4項舉發，汽車當場移置保管及扣繳其牌照。

至於近期不時有民眾反映廣告車輛，金城分局也提醒，民眾車輛逾期限6個月以上未檢驗，牌照將被註銷，車牌經監理機關註銷後，必須先向監理機關辦理車輛檢驗並重領牌照後，始得使用公共道路（包括「停放」於路邊停車格），否則不論是行駛或停放於道路都是違規；如果不堪使用之車輛，也應至監理機關辦理報廢，車體交由環保署委託之合法廢車回收廠商回收，以免遭罰。