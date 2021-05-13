基隆婦人到高雄進香48人被匡列隔離 所幸全陰性
疑在新北市萬華蔡藝館群聚感染的案1217基隆56歲婦人，本月1日、2日兩天曾至高雄市大寮翁園路162號以及三民區鼎金一巷36號，高雄市衛生局匡列接觸者，住進防疫旅館採檢，晚間確認含外縣市3人共48名居家隔離者 ，核酸檢驗（PCR）為陰性。
高雄市衛生局表示，此案於5月12日完成疫調，共掌握51人及6名可能密切接觸者的名單，防疫團隊當天完成兩地清消工作，匡列執行居家隔離與採檢共計48人，9人因未出席平安宴獲得排除。
今天確認48名居家隔離對象（含外縣市3人）均無出現相關症狀、且核酸檢驗(PCR)結果為陰性，但衛生局仍會持續確保相關人員落實居家隔離至期滿。
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