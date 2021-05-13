嚴守社區防線 縣府今率隊稽查公私立機構防疫舉措

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心於11日提升國內疫情警戒至第二級，金門縣也同步提升防疫警戒等級，縣府今天由參議翁自保率相關局處前往超商、賣場、旅宿業、餐飲業、公共車船管理處、長照特約單位、宮廟等場所，進行防疫措施的聯合稽查。縣府也提醒民眾，避免出入人多擁擠的場所，保護自身健康。

金門縣政府因應新冠疫情，目前已進入準3級防疫警戒，各項防疫工作都超前佈署，此次聯合稽查的重點包含相關場域人員及民眾戴口罩的遵循度、工作人員及進出民眾體溫量測情形、域場環境消毒頻率、室內是否有劃設或人員管制應保持社交距離1.5公尺、人流管制及總量管制之執行方式、梅花座或設置隔板及落實實聯制等防疫措施，共計稽查家樂福、湶民水果餐、公車站、大同之家、全聯大賣場、水頭碼頭、仙洲輪、浯島城隍廟等11處，部分不符規定者也立即宣導業者改善。

衛生局表示自5月11日至13日已稽查賣場11家、超商5家及餐飲業12家共計28家次，稽查發現主要缺失為未配戴口罩、未量測體溫及未填寫實名制等不合格情形，未來會持續稽查並要求業者落實中央防疫政策。

民宿及旅館部份稽查結果發現，部份業者住宿旅客資料登載部分未落實實名制僅以代表制登記，翁自保也要求業者應依規定登載住宿旅客資料及落實實名制等防疫相關措施，包含確實記錄每位入住者資料及房號；在大眾運輸部分包含車站及碼頭就乘客是否依規定配戴口罩，並責成管理單位加強交通工具內部消毒作業及落實同仁自身健康管理。

另針對大同之家查檢防疫措施與作為，也議特別了解目前長者的用餐情形，為因應疫情每位長者皆備有木質隔板，一張圓桌僅4位長者用餐，採個人餐盤套餐，並分1、2樓兩區用餐。大同之家並特別說明，隔板與相關用具每皆消毒三次，桌面和隔板皆會使用酒精或漂白水消毒，以維護長者之安全。