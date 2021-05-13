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金門總預算之爭 中央認定決議有效縣府強調會持續溝通

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會今天上午召開記者會，由議長洪允典主持（中），包括議會秘書長陳建興（左）、總務主任王垣坤等人都出席（右），並針對內政部對金門縣總預算決議進行回覆。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會今天上午召開記者會，由議長洪允典主持（中），包括議會秘書長陳建興（左）、總務主任王垣坤等人都出席（右），並針對內政部對金門縣總預算決議進行回覆。記者蔡家蓁／攝影

金門府會攻防又有新發展！繼縣府向內政部函詢議會審議「金門縣總預算案」程序有明顯重大瑕疵，連帶影響總預算案決議之效力疑義，金門縣議會今天召開記者會表示，「縣庫現況就像一輛失速列車」，帶著全縣往財政黑洞俯衝，他已接獲內政部函復表示，內政部「認定」議會審議「金門縣總預算案暨附屬單位預算」三讀決議有效；縣府則表示，期盼議會趕快審定覆議案，縣府會再持續跟議會溝通。

金門縣議會今天上午召開記者會，由議長洪允典主持，包括議會秘書長陳建興、總務主任王垣坤等人都出席，並針對內政部對金門縣總預算決議進行回覆。

金門縣議會表示，縣府向內政部函詢「金門縣總預算案暨附屬單位預算」程序明顯有重大瑕疵，內政部日前函復:「依地方制度法第 31 條規定，地方立法機關得訂定自律規則；對地方立法機關議事程序及議事規則等事項，由其依法訂定自律規則，予以規範;參照司法院釋字第 342 號解釋，地方立法機關是否踐行其議事應遵守之程序，除有明顯牴觸上位法規外，其內部事項，屬其依自律原則應自行認定之範圍。

議會也提到，議會為民意代表機關，其由議員互選之議長，雖有處理會務之責，但其民意代表身分並無變更， 應不屬憲法第 97 條所稱之公務人員，如議員認為議事程序違反地方制度法相關規定，應向內政部陳情反映，而不是向監察院陳情。

洪允典也指責，按縣府 110 年度總預算案歲出編列 135 億多元，歲入預算編列 100 億多元，歲入歲出相抵短差高達 35 億元，創本縣有史以來短差最高紀錄;楊縣長在施政報告指出，去年度總決算歲計短絀 31 億元，從 109、110 兩年度的總決(預)算案赤字合計高達 66 億元，可以知道金門縣財政狀況正在急遽惡化。

至於五鄉鎮長拜會洪議長，希望各鄉鎮停車場、社福大樓、后麟步槍模擬射擊館及殯葬設施等各項預算能夠盡快解凍，均獲得洪允典善意回應，當場表示只要縣府將書面報告送到議會審議通過，預算就會盡速解凍。

王垣坤說明，縣府近2年總決(預)算案合計赤字 66 億元，縣庫現況就像一輛失速列車，帶著全縣往財政黑洞俯衝，但是縣府不思提出各項開源節流計畫及解凍報告，反而將凍結預算案提覆議;對此，議會將重新檢視覆議案41案內容，嚴審不當預算浮編，避免支出浮濫致預算不斷飆升 。

金門縣政府秘書長陳朝金說明，地方制度的推動，地方制度是很重要的準則，但主要還是相互尊重，依程序來辦理；縣府期盼議會趕快審定覆議案，他說正值疫情嚴峻時刻，屆時可能有相關預算的增加，可能要動員很多防疫的能量與物資。他強調，縣府會持續跟議會溝通，此外，相關局處有沒有針對覆議案去溝通，他也會持續了解。

金門縣議會今天上午召開記者會，議會總務主任王垣坤等人針對內政部對金門縣總預算審議的決議，進行說明。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會今天上午召開記者會，議會總務主任王垣坤等人針對內政部對金門縣總預算審議的決議，進行說明。記者蔡家蓁／攝影

金門 內政部 黑洞

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