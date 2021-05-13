力挺屏東鳳梨農！鳳梨產量平穩 在地產業認購2千箱

鳳梨銷陸受阻，屏東縣府發起力挺屏東鳳梨農，屏東縣府農業處鄭永裕說，屏東鳳梨產季到5月底，目前價格平穩，感謝各工商業朋友支持，接下去是其他縣市鳳梨產季，且鼓勵民眾、企業分流預購，預購持續中，屏東縣工商發展投資策進積極媒合縣內六大產業園區企業團體與民間社團踴躍認購在地鳳梨，行動支持農產品。

屏東縣府農業處長鄭永裕說，3月起鳳梨銷陸受阻，當時呼籲農民不要急採摘、民眾不要搶訂，訂單平均分布在產期，屏東企業界認購擺在比較後期，這個時候吃屏東鳳梨正當時。

鄭永裕說，鳳梨外銷分流，全台鳳梨外銷近兩萬噸，主要集中在日本，日本有1萬1千噸，其中屏東外銷日本有5300多噸，屏東縣為主要供應地。整體來說，今年鳳梨價格平穩，甚至某些階段比去年同期還要高。產區出貨量已8成左右，屏東扮演火車頭角色，之後產季接續高雄、台南、嘉義、南投等地。

鄭永裕說，今年外銷，內銷通路，企業界認購，今年鳳梨產銷問題平穩度過。鳳梨種植550天，明年鳳梨銷量規畫，將等今年產期結束後評估，希望仍繼續外銷日本，並拓展新興市場。去年屏東外銷日本僅1300公噸，今年已成長5倍希望今年突破銷日6千噸。

屏東鳳梨現階段產地價維持1台斤12到13元，今年產期中最高有到每台斤17到19元。

屏東縣工策會指出，感謝縣內六大產業園區企業團體與民間踴躍認購在地鳳梨，園區服務中心及企業團體總計97個，認購企業有：屏東工業區300箱、內埔工業區150箱、屏南工業區190箱、大慶產業園區640箱、屏東科技園區250箱、農科園區310箱、屏東縣榮譽指導員協進會160箱，認購總數達2000箱鳳梨。