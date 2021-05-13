詹家龍微觀墾丁昆蟲世界 入圍台灣生態環境影展5項獎

長期研究昆蟲生態的導演詹家龍童年時造訪墾丁， 心裡埋下探究的種子，為讓國人認識墾丁的昆蟲神秘小宇宙，墾管處與詹合作耗時3年完成「蟲生─微觀墾丁」生態影片，詹用微距拍攝將人拉進昆蟲感官世界，呈現小宇宙自然生命輪迴故事，領觀眾進入神奇瑰麗的小宇宙，入圍第1屆台灣生態環境影展最佳長片獎等5項獎項，是所有參選作品中入圍最多獎項的影片。

為提升台灣生態環境的能見度和認知度、促進台灣生態環境 紀錄片產業，同時展現生態環境紀錄片工作者的成果，「台灣野望自然傳播學社」繼與英國 Wildscreen 影展合辦10屆「台灣野望國際自然影展」後，回歸台灣本土紀錄片創作舉辦首屆台灣生態環境影展，共71部作品參展，涵蓋老中青三代專業生態紀錄片創作者和業餘愛好者，5月23日揭曉頒獎。

詹家龍是台灣紫斑蝶研究與保育的重要推手，「蟲生─微觀墾丁」一次入圍最佳長片、最佳攝影、最佳剪輯、最佳編劇和最佳音樂音效5項獎項；他說，童年造訪墾丁，在心裡埋下探究這個神秘小宇宙的種子，想透過影片讓世界知道，拍出昆蟲真實的樣貌與美必須調整視角，用微距拍攝，將人拉進昆蟲感官世界裡，有時是好奇的孩子、有時是辛勤工作的螞蟻、有時是在生死掙扎的螳螂，試圖將觀眾帶入物競天擇的自然中，跳脫人類本位的思考。