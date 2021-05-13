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詹家龍微觀墾丁昆蟲世界 入圍台灣生態環境影展5項獎
長期研究昆蟲生態的導演詹家龍童年時造訪墾丁， 心裡埋下探究的種子，為讓國人認識墾丁的昆蟲神秘小宇宙，墾管處與詹合作耗時3年完成「蟲生─微觀墾丁」生態影片，詹用微距拍攝將人拉進昆蟲感官世界，呈現小宇宙自然生命輪迴故事，領觀眾進入神奇瑰麗的小宇宙，入圍第1屆台灣生態環境影展最佳長片獎等5項獎項，是所有參選作品中入圍最多獎項的影片。
為提升台灣生態環境的能見度和認知度、促進台灣生態環境 紀錄片產業，同時展現生態環境紀錄片工作者的成果，「台灣野望自然傳播學社」繼與英國 Wildscreen 影展合辦10屆「台灣野望國際自然影展」後，回歸台灣本土紀錄片創作舉辦首屆台灣生態環境影展，共71部作品參展，涵蓋老中青三代專業生態紀錄片創作者和業餘愛好者，5月23日揭曉頒獎。
詹家龍是台灣紫斑蝶研究與保育的重要推手，「蟲生─微觀墾丁」一次入圍最佳長片、最佳攝影、最佳剪輯、最佳編劇和最佳音樂音效5項獎項；他說，童年造訪墾丁，在心裡埋下探究這個神秘小宇宙的種子，想透過影片讓世界知道，拍出昆蟲真實的樣貌與美必須調整視角，用微距拍攝，將人拉進昆蟲感官世界裡，有時是好奇的孩子、有時是辛勤工作的螞蟻、有時是在生死掙扎的螳螂，試圖將觀眾帶入物競天擇的自然中，跳脫人類本位的思考。
墾管處長許亞濡說，它跳脫傳統生態影片的框架和過去國家公園生態影片較著重生態知識的傳達、保育觀念宣導，目標不在「告訴」觀眾人們對自然的知識與環保責任，而是帶領觀眾進入神奇瑰麗的昆蟲小宇宙，讓小生命「說自己的故事」，進而回歸觀眾和自然生命的對話，透過影片表達普世的人性，人和昆蟲其實是沒有差別的生命，如果人們可從生物的習性、樣貌中看到了自己的樣子，就有可能去同理、共感這奇妙的小宇宙ヽ大世界。
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