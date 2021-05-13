陳其邁要蓋十座運動中心 議員批身障運動平權不合格

高雄市長陳其邁宣示任內要推動十座市民運動中心，高市議員陳若翠今天在議會質詢指出，全高市有14萬身障人口，且設立身心障礙權益推動小組，但提供身障人士專用的身障體適能中心卻沒有進度，成績不及格。運發局長侯尊堯表示，中正技擊館設正進行廁所與坡道改善施工，預計8月完工，未來朝社區化發展。

今天上午，高市議會進行教育部門業務報告與質詢議程，吳益政、林智鴻、黃香菽、陳若翠等議員關心校園、展演廳、端午節等防疫問題，認為相關局處都要提早因應。

陳若翠指出，高雄市的身心障礙人口約14萬2千人，有去運動的人口約占5.2％，她有朋友是身障者，因為健身房的設備不合乎需求，所以找不到地方運動。

陳若翠說，高市設置身心障礙權益推動小組，去年市長陳其邁說未來高雄有十個國民健身中心，並允諾年底前提供方便輪椅族與中高齡長者的運動空間，但從教育局與運發局施政報告卻看不出任何進度；新北市已設置共融式健身房，高雄號稱友善無礙城市，推動身障運動平權不積極也不及格。

高市府運發局長侯尊堯表示，身障運動空間必須考量不同障別需求，目前中正技擊館一樓右側有替身障朋友規畫運動空間，但身障委員盤點認為廁所與坡道空間需要改善，目前正連同技擊館工程一併施工，預計8月完工，未來朝委外經營規畫，另方面身障團體期待在住家附近就能運動，先建立信心再前往國民運動中心運動。