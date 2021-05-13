快訊

全台大停電！國家級警報狂響 台北、高雄、苗栗傳災情

興達電廠全廠停機！台灣大規模停電 1500起分區輪流停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁要蓋十座運動中心 議員批身障運動平權不合格

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陳若翠（右）關心身障人士專用的身障體適能中心規畫進度。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陳若翠（右）關心身障人士專用的身障體適能中心規畫進度。記者徐白櫻／翻攝

高雄市長陳其邁宣示任內要推動十座市民運動中心，高市議員陳若翠今天在議會質詢指出，全高市有14萬身障人口，且設立身心障礙權益推動小組，但提供身障人士專用的身障體適能中心卻沒有進度，成績不及格。運發局長侯尊堯表示，中正技擊館設正進行廁所與坡道改善施工，預計8月完工，未來朝社區化發展。

今天上午，高市議會進行教育部門業務報告與質詢議程，吳益政、林智鴻、黃香菽、陳若翠等議員關心校園、展演廳、端午節等防疫問題，認為相關局處都要提早因應。

陳若翠指出，高雄市的身心障礙人口約14萬2千人，有去運動的人口約占5.2％，她有朋友是身障者，因為健身房的設備不合乎需求，所以找不到地方運動。

陳若翠說，高市設置身心障礙權益推動小組，去年市長陳其邁說未來高雄有十個國民健身中心，並允諾年底前提供方便輪椅族與中高齡長者的運動空間，但從教育局與運發局施政報告卻看不出任何進度；新北市已設置共融式健身房，高雄號稱友善無礙城市，推動身障運動平權不積極也不及格。

高市府運發局長侯尊堯表示，身障運動空間必須考量不同障別需求，目前中正技擊館一樓右側有替身障朋友規畫運動空間，但身障委員盤點認為廁所與坡道空間需要改善，目前正連同技擊館工程一併施工，預計8月完工，未來朝委外經營規畫，另方面身障團體期待在住家附近就能運動，先建立信心再前往國民運動中心運動。

身障者 健身

延伸閱讀

影／基隆女攤商到過高雄進香 56人匡列暫無發燒

影／國中會考將屆 陳其邁要求防疫做到滴水不漏

染疫基隆婦到高雄兩廟進香 匡列56人擴大疫調

地方購買疫苗議題 陳其邁：仍由國家統一辦理

相關新聞

力挺屏東鳳梨農！鳳梨產量平穩 在地產業認購2千箱

鳳梨銷陸受阻，屏東縣府發起力挺屏東鳳梨農，屏東縣府農業處鄭永裕說，屏東鳳梨產季到5月底，目前價格平穩，感謝各工商業朋友支...

詹家龍微觀墾丁昆蟲世界 入圍台灣生態環境影展5項獎

長期研究昆蟲生態的導演詹家龍童年時造訪墾丁， 心裡埋下探究的種子，為讓國人認識墾丁的昆蟲神秘小宇宙，墾管處與詹合作耗時3...

陳其邁要蓋十座運動中心 議員批身障運動平權不合格

高雄市長陳其邁宣示任內要推動十座市民運動中心，高市議員陳若翠今天在議會質詢指出，全高市有14萬身障人口，且設立身心障礙權...

「空汙殺人」 韓粉組反空汙聯盟向陳其邁陳情

由罷捷發言人徐尚賢等多位韓粉組成的「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」，今天上午至高雄市政府陳情，提出興達發電廠無煤化、中鋼空...

屏東黑鮪魚季碰上疫情 推超值伴手禮組合「福袋」

去年受新冠肺炎疫情防疫考量，屏東黑鮪魚觀光季系列活動取消大受好評的小吃辦桌宴，改推出海鮮外帶宅配，受到好評，縣府今年特別...

高雄拚校校有雙語 陳其邁射3箭

為逐步達成2030雙語國家政策，高雄市長陳其邁提出「雙語培育基地」、「外國學生合作交流計畫」、「雙語社團」等計畫，盼讓高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。