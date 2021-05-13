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「空汙殺人」 韓粉組反空汙聯盟向陳其邁陳情

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
由罷捷發言人徐尚賢（左三）等多位韓粉組成的「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」今天上午至高雄市政府陳情，提出三大訴求。記者陳玫伶／攝影
由罷捷發言人徐尚賢（左三）等多位韓粉組成的「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」今天上午至高雄市政府陳情，提出三大訴求。記者陳玫伶／攝影

由罷捷發言人徐尚賢等多位韓粉組成的「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」，今天上午至高雄市政府陳情，提出興達發電廠無煤化、中鋼空汙標準比照中龍公司、高雄人空品比照台北人等三大要求，環保局副局長高宗永代表出面想接下陳情書，但徐等人認為高宗永層級太低，不能接受。

知名韓粉徐尚賢、杏仁哥、挑大師、挺韓醫師黃義霖等10多人本月7日曾到高市議會陳情，因高雄市長陳其邁未出現、在陳情書上簽字，徐尚賢等人今天再次到高市府四維行政中心陳情，要求陳其邁現身，徐尚賢等人一抵達高市府，20多位員警到場戒備。

徐尚賢表示，根據資料顯示，高雄每1年有1600多人死於肺癌，這表示空汙與肺癌有直接相關，高雄每年有4人以上會死於空汙問題，對民眾身體有重大影響，因此他們提出三大訴求，希望陳其邁簽字給出承諾，徐尚賢也對現場大量警力表達不滿。

黃義霖出示其中一位梁姓成員家中4人罹患肺腺癌的診斷書，指控高雄空汙全台最嚴重，韓國瑜擔任市長任內高雄空氣全年無紅害，但陳其邁上台後卻稱2025年高雄空氣才會完全改善。

高宗永接獲陳情訊息親自到場，聆聽徐尚賢等人訴求，徐尚賢表示不能接受，決定撤回陳情書，並揚言將至高雄地檢署提告中鋼公司及興達電廠「空汙殺人」，指控違反空氣汙染防制法地51條至53條。

環保局回應，任何有助於改善空汙的建議，環保局都樂於接受，目前針對興達電廠擴大減煤、訂定減煤期程及中鋼公司空汙標準比照中龍等，環保局會再更積極努力，推動多項改善措施，改善空氣品質。

環保局表示，高雄市去年9月加入脫煤者聯盟，環保局便著手盤點轄內電廠及汽電共生業者，並規畫減煤脫煤期程，逐步邁向無煤程市，但高雄因產業結構及地形、氣象條件的關係，空汙相對較其他縣市嚴重，因此訂定多項改善措施，根據環保署監測資料顯示，高雄市空氣品質長期呈現持續改善趨勢。

由罷捷發言人徐尚賢等多位韓粉組成的「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」今天上午至高雄市政府陳情，提出三大訴求。圖／徐尚賢提供
由罷捷發言人徐尚賢等多位韓粉組成的「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」今天上午至高雄市政府陳情，提出三大訴求。圖／徐尚賢提供
由罷捷發言人徐尚賢（左四）等多位韓粉組成的「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」今天上午至高雄市政府陳情，提出三大訴求。記者陳玫伶／攝影
由罷捷發言人徐尚賢（左四）等多位韓粉組成的「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」今天上午至高雄市政府陳情，提出三大訴求。記者陳玫伶／攝影

陳其邁 高雄市 情書

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