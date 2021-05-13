三級警戒前 屏市海豐三山國王廟迓男孫燈如期舉行

屏東市海豐地區年度宗教盛事三山國王廟「迓男孫燈」遶境，預訂在22日及23日舉辦，但碰到疫情升溫，廟方表示，在疫情指揮中心沒發布三級警戒前，遶境活動縮小規模如期舉行。

海豐地區三山國王廟「迓男孫燈」遶境活動在每年的元宵節舉辦，今年迎接270週年廟慶，卻碰上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，廟方為配合防疫將遶境活動從元宵節延到5月22日及23日，不料又碰上北部疫情升溫。

廟方表示，「迓男孫燈」遶境活動每一年都是由海豐地區轄內和興、仁義、海豐、三山及信和5個里的民眾到廟裡報添男丁喜訊，隔年元宵「出燈」，在神轎掛上自己姓氏的花燈，隨著神轎出巡。

廟方表示，首位「報丁」者稱為「燈首」，遶境時神轎會停留燈首家前，供信徒朝拜，並賜福燈首家中平安順遂，擔任「燈首」是海豐人的榮耀。

近年透過網路傳播，每年舉辦「迓男孫燈」都會有來自全台不少陣頭或跟隨遶境的民眾參加，廟方指出，今年也有桃園等北部的團體300~400人向廟方報名要參加遶境，但碰到疫情升溫，廟方只好謝絕。

廟方指出，昨天屏東縣政府有與廟方溝通，希望停辦或縮小規模，廟方開會評估後，決議在疫情指揮中心沒宣布三級警戒前，20日起展開的廟慶及22日、23日的遶境活動將如期舉行，但會縮小規模。

廟方表示，參與活動的轎班及信眾須全程戴口罩並保持適當距離，廟方會要求務必遵守各項防疫措施。