屏東黑鮪魚季碰上疫情 推超值伴手禮組合「福袋」

去年受新冠肺炎疫情防疫考量，屏東黑鮪魚觀光季系列活動取消大受好評的小吃辦桌宴，改推出海鮮外帶宅配，受到好評，縣府今年特別與東港伴手禮名店合作推出「精選福袋」，只要1000元就能把東港美味伴手禮帶回家，福袋內容有4種方案，都是店家精心挑選的超值組合，並送限量專屬保冷袋1個，限量2000組，即日起可到店選購或電話訂購宅配送。

縣府傳播暨國際事務處說，精選福袋是與東港在地商家討論，分為等4種方案，A方案與味益食品行合作推出一口鮪魚鬆蛋捲、花殼脆鬆（櫻花蝦鬆）、鮪魚鬆等商品；B方案則與仁字號合作推出那個骨、鮪魚果、鱈魚香絲、櫻花蝦脆片、海苔櫻花蝦、櫻花蝦丁角、鮪魚鬆、旗魚鬆、櫻花蝦魚鬆、脆烤仙米海苔爽等商品。

C方案與東大興合作推出旗魚筋肉、100％黑鮪魚鬆、櫻花蝦脆肉干、魚鬆小丸子、海苔虱目魚脆片、100％旗魚鬆；而D方案則結合各種精選，包含味益的一口鮪魚鬆蛋捲、鮪魚條、仁字號的冷凍櫻花蝦、東大興的黑鮪魚香腸、櫻花蝦蘿蔔糕等。

傳播暨國際事務處鄞鳳蘭說，國旅與國人購物習慣都因疫情影響有所改變，去年黑鮪魚觀光季即因防疫考量，首度取消大受好評的小吃辦桌宴，改推海鮮外帶宅配，效果還不錯，今年求新求變，以東港知名伴手禮組合成「精選福袋」，是到訪東港不可錯過的最佳伴手禮盒選擇，也可宅配直送遊客家。