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全國早市恆春玉荷包貴森森 連果農都捨不得自己吃

聯合報 / 記者潘欣中王昭月／連線即時報導
全台最早採收的屏東恆春玉荷包荔枝，今年因乾旱減產約3成，母親節送台北果菜市場拍出每公斤500元高價，這兩天降至350至400元水準，價格好到果農都捨不得自己吃。記者潘欣中／攝影
全台最早採收的屏東恆春玉荷包荔枝，今年因乾旱減產約3成，母親節送台北果菜市場拍出每公斤500元高價，這兩天降至350至400元水準，價格好到果農都捨不得自己吃。記者潘欣中／攝影

極端氣候、缺水、蟲害等多重考驗下，想嚐一口早市玉荷包，口袋要更深了。全台最早採收的屏東恆春玉荷包荔枝，今年因乾旱減產約3成，在市場量少和嚐鮮心理下，母親節送台北果菜市場拍出每公斤500元高價，產品全往北部送，恆春鎮農會總幹事林順和說，恆春半島物產豐富，在地人唯獨難吃到在地產的玉荷包，「太貴了，連果農也捨不得自己吃」。

林順和說，恆春玉荷包種植面積僅200公頃，果實大、核果小、果肉甜美多汁，甜度可達15度，因全台最南的地理位置，比全國最大的高雄大樹產區早半個多月上市，每年首批上市都能賣出好價，去年最高拍出600元高價，今年產量減3成，品相也不如往年，母親節還是最高拍出每公斤500元高價，這兩天稍降至350至400元水準，之後將維持在200至300元的高價區間。

到恆春半島的遊客這幾天想就近在產地嚐鮮，但找遍恆春水果攤都撲空，攤商對著遊客苦笑說：「人客啊，現在1顆15元上下，貴成這樣，誰敢進貨！」，在地果農這陣子全送台北賣好價了，每公斤400至500元好價，堪稱超高價水果，加上玉荷包不能久放，也無法冷藏，風險實在太高，沒人敢進貨，要等高雄大樹產區採收看價格如何，再決定是否進貨。

「在地人唯獨難吃到在地產的玉荷包，農會也幫不上忙，這是自由市場機制！」林順和說，依過去的經驗，要等高雄大樹產區開始採收，等價格降到每公斤100元，恆春在地水果攤商才會進貨，但大樹產區今年受乾旱災情影響產量大減，今年要吃到平價的玉荷包，恐怕難了。

高雄大樹農會總幹事歐幸娟說，玉荷包近年命運多舛，前兩年受「臭蒂頭」病蟲害所苦，今年遇上水荒，旗山地區幾乎全未著果，大樹北區約著果1成，整體產量約有3成；約再過20天才能上市的玉荷包，還需挺過裂果期及病蟲害的2關考驗，以致今年的玉荷包更顯珍稀，市面上肯定是「貴森森」。

種玉荷包近40年大樹果農尤惠璋說，今年玉荷包原本花開得不少，也結實纍纍，但久未下雨，第一波春雨又下得不夠多，導致土壤酸化，損失不少，再遇水荒，又一波落果，整體減產逾二成，跨過天災求助門檻，每分地可獲補助9000元，不少農戶只能領些補助款買肥料重新養地，望明年再戰。

恆春玉荷包因全台最南的地理位置，比全國最大的高雄大樹產區早半個多月上市，每年首批上市都能賣出好價，在地水果攤要等半個月後高雄大樹產區採收，看價格如何，再決定是否進貨。記者潘欣中／攝影
恆春玉荷包因全台最南的地理位置，比全國最大的高雄大樹產區早半個多月上市，每年首批上市都能賣出好價，在地水果攤要等半個月後高雄大樹產區採收，看價格如何，再決定是否進貨。記者潘欣中／攝影

恆春 農會 母親節

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