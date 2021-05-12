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新冠肺炎疫情升溫 高市不定期稽查商圈賣場

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國內新冠肺炎疫情升溫，高雄市經發局表示，將不定期至市集、商圈、工業區、大賣場、百貨公司及加油站勘查執行防疫情形。圖／高雄市經發局提供
國內新冠肺炎疫情升溫，高雄市經發局表示，將不定期至市集、商圈、工業區、大賣場、百貨公司及加油站勘查執行防疫情形。圖／高雄市經發局提供

國內新冠肺炎疫情升溫，防疫等級提升至二級警戒，高雄市經發局表示，將不定期至市集、商圈、工業區、大賣場、百貨公司及加油站勘查執行防疫情形，今到市場、夜市宣導，盼攜手防疫、守住防線。

經發局昨通知全市市集、商圈、工業區、大賣場、百貨公司及加油站配合辦理相關防疫事宜，並密切注意人潮聚集情形，必要時實施人流管制；同步指示「防疫優先」，近期所辦理相關活動務必做好防疫措施。

經發局長廖泰翔表示，經發局已完成任務編組，將不定期至市集、商圈、工業區、大賣場、百貨公司及加油站勘查執行情形，並加強宣導全程佩戴口罩、落實實聯制、執行體溫測量、手部消毒、環境清消及禁止試吃等防疫措施。

廖泰翔今早率隊前往市場宣導防疫措施，並指示召開市集防疫會議，要求落實實聯制，晚上將至夜市視察及加強宣導防疫措施，，希望大家攜手防疫，防堵疫情擴大、守住防線。

另針對八大行業，經發局將會同衛生局、警察局與民政局進行防疫專案稽查，提醒輔導業者遵行防疫措施，履勸不聽者將依傳染病防治法開罰最高1萬5千元罰鍰。經發局也呼籲民眾進出入公共場所務必全程佩戴口罩、勤洗手消毒、保持社交距離，做好各項防疫措施。

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